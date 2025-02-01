CHP'lilerden Tuncay Özkan'a Destek - Son Dakika
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CHP'lilerden Tuncay Özkan'a Destek

CHP'li Bulut, Özkan'a açılan soruşturmaya tepki gösterdi, Özkan destek mesajı paylaştı.

01.02.2025 14:23
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(ANKARA) - CHP Genel  Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Bulut, "Tuncay Özkan, FETÖ'nün kumpaslarına bile boyun eğmemiş, Atatürkçü olmanın, Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya sarılmanın bedelini özgürlüğüyle ödemiştir. Sizin soruşturmalarınız vız gelir tırıs gider" dedi. Özkan, Bulut'un açıklamasını alıntılıyarak, "Aynen öyle kardeşim Burhanettin Bulut, aynen öyle. Topu gelsin. Korkan zalimlerden beter olsun" ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında, SZC TV'de cezaevlerinde "suikast olabileceğini" ilişkin açıklamalarının ardından "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a soruşturma başlatılmasına X hesabından tepki gösterdi. Bulut, "RTÜK Başkanı yetmemiş olacak ki 'Malum' Başsavcılık da devreye girmiş. İzmir Milletvekilimiz Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatılmış. Tuncay Özkan, FETÖ'nün kumpaslarına bile boyun eğmemiş, Atatürkçü olmanın, Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya sarılmanın bedelini özgürlüğüyle ödemiştir. Sizin soruşturmalarınız vız gelir tırıs gider" paylaşımını yaptı.

Bulut'un bu paylaşımını alıntılayan Tuncay Özkan, X hesabından soruşturmaya tepki gösterdi. Özkan, "Aynen öyle kardeşim Burhanettin Bulut, aynen öyle. Topu gelsin. Korkan zalimlerden beter olsun. Tarih önünde de hukuk önünde de halkın vicdanında, sandıkta da hesaplaşacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, İnsan Hakları, Milletvekili, Tuncay Özkan, Politika, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Hukuk, Son Dakika

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