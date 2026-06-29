CHP Malatya'da Yeni Kriz: İlçe Başkanları, İl Binasındaki Ofislerine Giremedi - Son Dakika
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CHP Malatya'da Yeni Kriz: İlçe Başkanları, İl Binasındaki Ofislerine Giremedi

29.06.2026 17:42  Güncelleme: 19:05
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CHP Malatya İl Başkanlığı'na atanan Hakan Satılmış yönetiminin, aynı binadaki ilçe ve kadın kollarına ait katların kilitlerini değiştirdiği iddia edildi. İlçe yöneticileri ofislerine giremeyerek basın açıklaması yaptı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Satılmış yönetiminin, aynı binada bulunan Battalgazi, Yeşilyurt ilçe ve İl Kadın Kolları'na ait katların kilitlerini değiştirerek girişleri engellediği iddia edildi. İlçe yöneticileri, ofislerine giremediklerini belirterek il binası önünde açıklama yaptı. CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, "Biz hala görevimizin başındayız. Kendi katımıza çıkıp çalışmalarımızı yapmak istedik ancak anahtarları değiştirdikleri için bunu yapamadık" dedi.

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, beraberinde Yeşilyurt İlçe yöneticisi Halit Seyfi Yücel, CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı İlknur Baykan ve partili yöneticilerle birlikte CHP İl Başkanlığı binasına geldi.

İlçe yöneticileri, aynı binada bulunan Battalgazi, Yeşilyurt ve Kadın Kolları'na ait katlara çıkmak istedi. Ancak kapı kilitlerinin değiştirildiğini öne süren yöneticiler, ofislerine giremedi. Bunun üzerine grup, il binası önünde basın açıklaması yaptı.

"KATLARIMIZIN ANAHTARLARINI DEĞİŞTİRMİŞLER"

Halen görevlerinin başında olduklarını belirten CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, yaşananlara tepki göstererek şunları söyledi:

"Gördüğünüz gibi, mutlak butlanın yaptığı işlerin insanları ve partimizi ne durumlara getirdiği ortada. Bizler seçilmiş Battalgazi İlçe Başkanı, Yeşilyurt İlçe Başkanı, seçilmiş kadın kolları il başkanımız, kadın kolları başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte seçilmiş yöneticiler olarak buraya geldik."

Biz hala şu anda görevdeyiz. Görevimizin de başındayız. Fakat 29 Haziran saat 14.00'te yukarıya çıktığımızda gördük ki katlarımızın anahtarları değiştirilmiş. Katlarımıza giremiyoruz. Hatta diyorlar ki yöneticileri bile almıyoruz; halkımızı bir şekilde içeriye almıyorlar. Yöneticiyi içeri almıyorlar dediler."

"ATATÜRK VE İNÖNÜ FOTOĞRAFLARINI KALDIRMIŞLAR"

İl binasının ön cephesinde bulunan Atatürk ve İsmet İnönü'nün fotoğraflarının kaldırıldığını iddia eden Gürsoy, şunları kaydetti:

"Biz içeriye girdik. Gördüğünüz gibi Satılmış Başkan burada içeride dört beş kişiyle oturuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bakın, gördüğünüz gibi Atatürk'ün resmini, burada görüyorsunuz yani, İnönü'nün resmini, bütün bunları kaldırmışlar. Önünde bir sürü polis bariyeriyle burada beş kişi oturuyorlar. Satılmış Başkan daha bugün olmuş, yönetimini de açıklayamadı, yönetimini de kuramadı."

"BUNLARIN MALATYA'DA BİR KARŞILIĞI YOK"

Yeni il yönetiminin Malatya'da karşılığı olmadığını öne süren Gürsoy, şöyle konuştu:

"Malatya bunları ciddiye almıyor. Bunlar, Ankara'daki mutlak butlan genel müdürü ve buradaki Satılmış Başkan'ın çevresindeki birkaç kişi; Malatya'da kendileri bir yere gelememiş, hiçbir şekilde doğru insanları Malatya'nın tanımadığı, Malatya'da örgütleri bir yere varamamış birtakım insanlar bunlar. Bunların bir karşılığı yok. Vatandaş bunların arkasında değil. Vatandaş bunlarla beraber değil."

"ÇALIŞMALARIMIZI YAPMAMIZA İZİN VERMEDİLER"

Kendi çalışma katlarına girmek istediklerini ancak buna engel olunduğunu savunan Gürsoy, şunları kaydetti:

"Bizler hiçbir şekilde orada muhatap olmadık. Biz kendi katımıza gidip çalışmalarımızı yapmak istedik ancak çalışmalarımızı yapamadık. Neden? Çünkü bu arkadaşlar ne yapmışlar? Katlarımızın anahtarını değiştirmişler. Bugün bu insanların bir tanesi sokakta gezemez. Genel müdürleri bile gezemiyor. Dışarı çıkamıyor. Sokakta gezemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Evinden çıkıp partiye gidiyorlar. Burada da durum bu. İçeride beş kişiden başka kimse yok."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Malatya'da Yeni Kriz: İlçe Başkanları, İl Binasındaki Ofislerine Giremedi - Son Dakika

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