CHP Malatya'da İrtibat Bürosu Açtı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan CHP Malatya İl Örgütü, Özalper Mahallesi'nde irtibat bürosu açtı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da katıldığı buluşmada konuşan görevden alınan İl Başkanı Barış Yıldız, "Özgür Özel nereye derse oraya yürümeye hazırız" dedi. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Suçumuz, Özgür Özel'i desteklemek ve CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yapmak" diye konuştu.

CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan CHP Malatya İl Örgütü, çalışmalarını sürdürmek amacıyla Özalper Mahallesi'nde irtibat bürosu açtı. İrtibat bürosunda partililerle bir araya gelen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile görevden alınan İl Başkanı Barış Yıldız, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görevden alınan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, parti il binasında yaşananların olağan bir görev değişimi olarak gösterilmeye çalışıldığını belirterek, " Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları birileri sanki olağan bir süreç, olağan bir görev değişimi gibi anlatmaya çalışıyor. Ancak bildiğiniz üzere yaşadığımız süreç olağanüstü bir süreçtir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı'nda gece yarısı kapı kırılarak bir süreç işletilmeye çalışılıyor. Duyuyoruz, öğreniyoruz ki Yeşilyurt ve Battalgazi yöneticilerinin de görevden alındığı söyleniyor. Buna dair bir belge yok, buna dair bir bildirim yok, buna dair hiçbir şey yok" diye konuştu.

Özgür Özel'in alacağı kararı beklediklerini ifade eden Yıldız, "Biz burada neyi bekliyoruz? Sayın Genel Başkanımız ve Liderimiz Özgür Özel'in alacağı kararları bekliyoruz. Özgür Özel nereye derse, burada bulunan herkes adına da söylüyorum oraya yürümeye hazırız. Hepimiz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Buradan tüm partililerime sesleniyorum, butlan yönetimine giren kim varsa, orada görev alacak kim varsa, herkes tanıdığını arasın, iki kelam etsin. Herkes onlara hain olduklarını yüzlerine söylesin. Buradan tekrar söylüyorum, butlan yönetimine girenlerin arkadaşlarına, köylülerine, kahve arkadaşlarına, akrabalarına herkese söylüyorum" dedi.

"MALATYALILAR NE YAPTIĞIMIZI BİLİYOR"

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yaşanan süreci dayanışma ile atlatacaklarını, Özgür Özel'in başlattığı yürüyüşte, onunla birlikte yürüyeceklerini belirtti.

Ağbaba, son dönemde kendisi hakkında çeşitli iddiaların ortaya atıldığını, yandaş medyada çeşitli haberlerin yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Aslında bunun cevabını Malatyalılar biliyor. Pandemi döneminden başlayarak dayanışmayla neler yaptığımızı hepiniz biliyorsunuz. Pandemide ilk maskeyi biz dağıttık. İnsanlara siperlik dağıttık, kolonya dağıttık. Kimse maske bulamazken maske bulduk, dağıttık. Depremde de herkes şahittir. Herkes kaçmışken, depremin ilk anından itibaren Malatya'ya ilk ekmeği, ilk suyu biz getirdik. İnsanlar ateş başında aç dururken ilk kurabiyeleri biz dağıttık. Depremde girmediğimiz ev kalmadı, sıkmadığımız el kalmadı. Girmediğimiz çadır kalmadı, girmediğimiz konteyner kalmadı. Türkiye'nin çeşitli illerinden sağlanan imkanları, insanların hayata tutunabilmesi için kullandık."

Şimdi bunun adını birileri rüşvet demeye çalışıyor. Ancak bütün Malatya şahittir ki gelen kaynaklar, kimi zaman gıda kolileri, kimi zaman yardım kartları, kimi zaman ayni yardımlar olarak hem örgütümüz hem de muhtarlarımız aracılığıyla Malatyalılara ulaştırıldı. Buna Allah da şahittir, Malatyalılar da şahittir. Kim bir lira rüşvet demişse Allah onun belasını versin. Kim bir TL kamu kaynağından faydalanmışsa Allah onun da belasını versin. Ben kendime güveniyorum. Malatyalılar bana güveniyor. Benim parayla, pulla ilişkim olmadığını en çok siz biliyorsunuz. Deprem dönemini bir düşünün. Hala gezdiğimiz sokaklarda insanlar 'Depremde sadece Veli Ağbaba vardı' diyor. 'İlk çadırı Veli Ağbaba getirdi, ilk gıdayı Veli Ağbaba verdi, ilk suyu Veli Ağbaba getirdi' diyorlar. Biz bunun bedelini ödüyoruz. Başka bir şey yok. Ama dün yaptığımızı bugün de yapar mıyız? Aynı koşullarda yine yaparız. İnsanların yaşama tutunabilmesi için, elli cc'lik bir suyu bile bulamayan insanlara su vermek bizim en temel görevimizdir.

Bizim başka bir suçumuz, 4-5 Kasım Kurultayı'nda Özgür Özel'i desteklemek ve 30 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yapmaktır. 47 yıl sonra CHP birinci parti oldu, AK Parti ise kuruluşundan bu yana ilk kez ikinci parti oldu. Bizim suçumuz, günahımız budur. Başka bir suçumuz, günahımız yoktur. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Şunu bilin, sizin yüzünüzü yere eğdirecek hiçbir şey yapmadım, yapmam, yapmayacağım. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz."

Özgür Özel'in yürüyüşüne hep birlikte destek vereceklerini ifade eden Veli Ağbaba, "Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmadan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha da büyüterek, sağdan soldan demeden herkesi katarak, nasıl ki Malatya İttifakı'nı kurduysak, milliyetçisiyle, muhafazakarıyla, sosyal demokratıyla, Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle nasıl o ittifakı kurduysak, bunu daha da genişleteceğiz. Liderimiz, Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte yürüyüşümüze devam edeceğiz" şeklinde konuştu.