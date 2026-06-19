CHP Malatya İl Başkanlığı Görevinden Alınan Barış Yıldız'a Add ve Belediye-İş'ten Destek Ziyareti - Son Dakika
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CHP Malatya İl Başkanlığı Görevinden Alınan Barış Yıldız'a Add ve Belediye-İş'ten Destek Ziyareti

19.06.2026 16:26  Güncelleme: 17:34
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CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'a, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Belediye-İş Sendikası yöneticileri destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan isimler, CHP ve Cumhuriyet değerlerinin hedef alındığını belirtti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanlığı görevinden alınan Barış Yıldız'a, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ile Belediye-İş Sendikası Malatya Şubesi yöneticileri destek ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'a destek ziyaretleri sürüyor. Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şubesi Başkanı Yunus Millioğulları ve yönetim kurulu üyeleri ile Belediye-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Osman Solmazgül, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Barış Yıldız'a desteklerini açıkladı.

"CHP'Yİ DE YOK ETMEK İÇİN UĞRAŞIYORLAR"

Ziyarette konuşan ADD Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları, Cumhuriyet ve CHP'nin hedef alındığını belirterek şunları söyledi:

"Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, Atatürk'ün 'Bu ülkeye iki emanetim var; biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi' dediğini biliyoruz. Cumhuriyet'in içini mevcut AKP iktidarı boşalttı. Askeri yok etti, hukuku yok etti. Şimdi ise sadece kendisine muhalefet olarak gördüğü Cumhuriyet Halk Partisi vardı; bunu da yok etmek için uğraşıyor. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bu sadece kişileri değil, tamamen ülkeyi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhuriyet'i yok etmeye yönelik bir amaçtır. Bu sadece bizim, Malatya ADD'nin görüşü değil; Genel Merkezimizin de tavrı bu şekildedir. Kendi şahsım olarak gerek Sayın Milletvekilimiz Veli Ağbaba'nın, gerekse ADD üyesi olan İl Başkanımız Barış Yıldız'ın yanında ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonuna kadar savunucusu olarak buradan sizlere destek vermeye geldik. Her zaman sizlerin yanında olacağız."

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİM, ŞİMDİ HATA YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Belediye-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Osman Solmazgül, destek ziyaretinde şunları söyledi:

"Bu partinin mensubu olarak bugüne kadar belediye delegeliğinden kurultay delegeliğine kadar geldim. Şu anda Belediye-İş Sendikası Şube Başkanıyım ve Cumhuriyet Halk Partiliyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dönem genel başkan adayı olduğu dönemde kurultay delegeliği yaptım. Ben kurultay delegesi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim. O dönem çevremde olan birçok insan bana, 'Arkadaşım, bu bir proje adamıdır, buna oy verme' dedi. Ama Sayın Veli Ağbaba ve grubu hangi adayı destekliyorsa ona oy verdim. Şimdi düşünüyorum da hata yapmışız."

"GENÇLERİN HAYALLERİYLE OYNUYORLAR"

70 yaşında olduğunu ve partiye uzun yıllar emek verdiğini ifade eden Solmazgül, şöyle devam etti:

"Bu partiye çok emek verdik. Ufukta bir ışık gördük. Bizim hayallerimizle; hükümetin almış olduğu bir mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu ve ekibi bu partiye kargalar gibi üşüştüler ve hükümetin yanında yer aldılar. Bu ülkede Cumhuriyet değerlerini hiçe saydılar. Bu insanların, bu çocukların, bu ülkemizdeki gençlerin hayalleriyle oynuyorlar. Ondan dolayı da ben, Sayın Milletvekilim Veli Ağbaba başta olmak üzere, İl Başkanım Barış Yıldız'ın yanındayım."

YILDIZ: "DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ BİZ KAZANACAĞIZ"

Destek ziyaretinden dolayı teşekkür eden CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise şunları söyledi:

"ADD Malatya Şubesi Başkanı Sayın Yunus Millioğulları'na ve beraberindeki yönetimine çok teşekkür ediyorum. ADD Malatya Şubesi ile beraber ADD Genel Merkezi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum."

Kıymetli başkanımız Belediye-İş Sendikası'nın başkanı ancak bizim için parti anlamında yeri daha ayrı. Bu parti için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi için, 12 Eylül öncesinde tabiri caizse kurşun yiyenlerden birisi. Hayatını öyle sözle değil, gerçek anlamda ortaya koymuş bir abimiz. Ondan aldığımız destek de bize ayrı güç veriyor. Gelenekten aldığımız bu güçle hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Demokrasi mücadelesini biz kazanacağız."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Yıldız, 3. Sayfa, Politika, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Malatya İl Başkanlığı Görevinden Alınan Barış Yıldız'a Add ve Belediye-İş'ten Destek Ziyareti - Son Dakika

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