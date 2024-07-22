CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti

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(AYDIN)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu makamında, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ile CHP'li Malatya ilçe belediyelerinin başkanlarını ağırladı. Ziyarette Ağbaba, İL Başkanı Yıldız ve ilçe belediye başkanları Çerçioğlu'nu kentteki başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Çerçioğlu ise Ağbaba ve ilçe belediye başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, onlara çalışmalarında başarılar diledi.