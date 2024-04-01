CHP, Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanırken, 4 olan ilçe belediye başkanı sayısını da 14'e çıkardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni yüzde 57,23 oy oranıyla alan CHP, AK Parti ve MHP'de olan 10 belediyede de seçimi kazandı.
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanırken, ilçe belediyesi başkan sayısını da artırdı. 2019 yerel seçimlerinde 4 olan ilçe belediyesi sayısını 14'e çıkardı. CHP, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni yüzde 57,23 oy oranıyla kazandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre; Ahmetli, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Soma, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde belediye başkanlıkları AK Parti'den CHP'ye geçti.
Kula, Salihli ve Sarıgöl ilçeleri MHP'den CHP'ye geçerken yine MHP'de olan Selendi ilçesinde kazanan Yeniden Refah Partisi (YRP) oldu.
Akhisar, Alaşehir ve Turgutlu'da CHP yerel iktidarını bu seçimde de devam ettirdi.
Saruhanlı ise CHP'den AK Parti'ye geçen tek ilçe oldu. Saruhanlı'da, Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi İlçe Seçim Kurulu'na 8 dakika geç sunulmuş, kurula yapılan itiraz sonucunda CHP'nin Saruhanlı'da seçime giremeyeceğine karar verilmişti. Bu sebeple 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Saruhanlı'dan aday gösteremedi.
Demirci, AK Parti'nin Manisa'da yeniden kazandığı tek ilçe oldu.
Son Dakika › Güncel › CHP Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı - Son Dakika
Kırklareli'nde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre MHP merkez dahil 1 ilçede kazanırken, AK Parti 4, CHP 2 ilçede kazandı. Merkezde Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut birinci sırada yer aldı. Kofçaz ilçesinde MHP, Babaeski ilçesinde AK Parti, Demirköy ilçesinde AK Parti, Pehlivanköy ilçesinde AK Parti, Pınarhisar ilçesinde AK Parti, Lüleburgaz ilçesinde CHP ve Vize ilçesinde CHP birinci sırada yer aldı.
Hatay'da iş makinası yüklü tır alevlere teslim oldu, o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı. Yangın, Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi mevkiinde iş makinası taşıyan seyir halindeki tır alevlere teslim oldu. Yangını fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tır kullanılmaz hale gelirken iş makinası zarar görmedi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın dorsesi ayrılarak karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Kazada sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu.
İzmir'de iş dünyası, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan açıklamalarda bulundu. İş dünyası temsilcileri, seçim sonuçlarının ülke ve ekonomi için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarını kutladı ve ekonomiye odaklanmanın gerekliliğini belirtti.
Türkiye'de yerel seçim maratonu sona erdi. Ülke genelinde sandıkların tamamı açılıp oy sayımı tamamlandı. Seçimi AK Parti'nin adayı Fatma Şahin'in kazandığı Gaziantep'te, bağımsız aday olan kağıt toplayıcısı Ramazan Karabudak'ın aldığı oy da dikkat çekti. Budak, kent genelinde 3 bin 29 oy alarak adaylar arasında 10. sırada kendine yer buldu.
Denizli'nin Tavas ilçesinde CHP ilçe binasının balkonunun çökmesi sonucu hayatını kaybeden İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz'ın cenazesi, Tavas'ta düzenlenen törenle defnedildi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok parti yetkilisi katıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.
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