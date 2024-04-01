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CHP Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı - Son Dakika
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CHP Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

CHP Manisa\'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

CHP, Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanırken, 4 olan ilçe belediye başkanı sayısını da 14'e çıkardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni yüzde 57,23 oy oranıyla alan CHP, AK Parti ve MHP'de olan 10 belediyede de seçimi kazandı.

01.04.2024 17:05  Güncelleme: 17:08
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CHP, Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanırken, 4 olan ilçe belediye başkanı sayısını da 14'e çıkardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni yüzde 57,23 oy oranıyla alan CHP, AK Parti ve MHP'de olan 10 belediyede de seçimi kazandı.

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanırken, ilçe belediyesi başkan sayısını da artırdı. 2019 yerel seçimlerinde 4 olan ilçe belediyesi sayısını 14'e çıkardı. CHP, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni yüzde 57,23 oy oranıyla kazandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre; Ahmetli, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Soma, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde belediye başkanlıkları AK Parti'den CHP'ye geçti.

Kula, Salihli ve Sarıgöl ilçeleri MHP'den CHP'ye geçerken yine MHP'de olan Selendi ilçesinde kazanan Yeniden Refah Partisi (YRP) oldu.

Akhisar, Alaşehir ve Turgutlu'da CHP yerel iktidarını bu seçimde de devam ettirdi.

Saruhanlı ise CHP'den AK Parti'ye geçen tek ilçe oldu. Saruhanlı'da, Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi İlçe Seçim Kurulu'na 8 dakika geç sunulmuş, kurula yapılan itiraz sonucunda CHP'nin Saruhanlı'da seçime giremeyeceğine karar verilmişti. Bu sebeple 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Saruhanlı'dan aday gösteremedi.

Demirci, AK Parti'nin Manisa'da yeniden kazandığı tek ilçe oldu.

Kaynak: ANKA

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