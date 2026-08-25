CHP Manisa İl Başkanı Uzun Sağlık Nedeniyle Ayrıldı - Son Dakika
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CHP Manisa İl Başkanı Uzun Sağlık Nedeniyle Ayrıldı

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CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, sağlık sebepleriyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun'un sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığı bildirildi.

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uzun'un görevinden ayrılma kararının sağlık gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, kararın herhangi bir siyasi kırgınlık, parti içi anlaşmazlık veya farklı bir siyasi gelişmeyle bağlantılı olmadığı vurgulandı.

Uzun'un bundan sonraki süreçte de CHP'ye katkı sunmaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, yeni CHP Manisa İl Başkanının Genel Merkez tarafından kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Manisa İl Başkanı Uzun Sağlık Nedeniyle Ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Manisa İl Başkanı Uzun Sağlık Nedeniyle Ayrıldı - Son Dakika
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