CHP Milletvekili Adıgüzel: Merkez Bankası Başkanlığı Rodeo Gibi

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Merkez Bankası koltuğu değil, sanırsın rodeo... Son 3 yılda 4 başkan değişmiş. Sonuncusu 9 ay dayanabilmiş. Üstünde en uzun süre kalan yarışmayı kazanıyor. Bu katılımcı ve yakından seyredenler için eğlenceli olabilir ama halk için, iş insanları için, yatırımcı için pek eğlenceli değil. Ekonomide istikrar için ekonomi yönetiminde de politik istikrar gerekir. Bizde de bir istikrar var. Merkez Bankası başkanları daha bir yılı doldurmadan istikrarlı bir şekilde hızlıca görevden alınıyor. Şimdi yenisi için de rodeo başladı. Hadi bakalım bahisler açıldı. Ne kadar dayanacak" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2 Şubat Cuma günü X hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sözcü Televizyonu'nda katıldığı "Nokta Atışı" programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Adıgüzel, şunları söyledi:

"Merkez Bankası koltuğu değil, sanırsın rodeo... Son 3 yılda 4 başkan değişmiş. Sonuncusu 9 ay dayanabilmiş. Rodeo gibi... Üstünde en uzun süre kalan yarışmayı kazanıyor. Bu katılımcı ve yakından seyredenler için eğlenceli olabilir ama halk için, iş insanları için, yatırımcı için pek eğlenceli değil. ABD'de Trump döneminde atanan Fed Başkanı Powell, 4 yıllık görev süresi bitince Joe Biden tarafından tekrar atandı. Ekonomide istikrar için ekonomi yönetiminde de politik istikrar gerekir. Bizde de bir istikrar var. Merkez Bankası başkanları daha bir yılı doldurmadan istikrarlı bir şekilde hızlıca görevden alınıyor. Son 4 yılda, 5 oldu. Şimdi yenisi için de rodeo başladı. Hadi bakalım bahisler açıldı. Ne kadar dayanacak?"