CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, yerel basına ilan desteği için kanun teklifi verdi

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(ANKARA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü'nde yerel basına ilan desteği için kanun teklifi verdi. Yazgan, "Yerel basın demokrasimizin can damarıdır. Yerel basın yoksa, demokrasi yok" dedi.

Kamuda tasarruf tedbirleri genelgesiyle kamu kurum ve kuruluşlarına günlük gazete alınmaması, basın ve yayın organlarına ilan-reklam verilmemesi talimatı verilmişti. Bu durum birçok ilde yerel gazetelerin zor duruma düşürerken, bazı yerel gazeteler de yayın yaşamına son vermeye başlamıştı.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, yerel basına ilan desteği için kanun teklifi verdi. Teklifte, yerel gazeteler için resmi ilanların yayım ücretinin Resmi İlan Fiyat Tarifesi'nde belirlenen tutardan yüzde 50 artırımlı olarak ödenmesi, bu ödemeler için vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge sunulması şartının aranmaması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yerel gazete alımları ve yerel basına yönelik destek ödemelerinin tasarruf tedbirlerinin kapsamı dışında tutulması önerildi.

"Yerel basın desteklenmeli"

Teklife ilişkin yazılı açıklama yapan Yazgan, şunları kaydetti:

"Yerel basınımız, bölgedeki gelişmeleri aktarmak, halkın sorunlarını tespit etmek, yolsuzlukları ortaya çıkarmak, sorunları gündeme taşımak gibi birçok önemli görev üstleniyor. Yerelden demokratik katılımın bir parçası olan yerel basın, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Ancak Anadolu basını, giderek derinleşen ekonomik krizden ağır şekilde etkilendi. Son darbe ise tasarruf tedbirleri genelgesi ile geldi. Bu genelgedeki yerel basını ilgilendiren kısımlar, basınımızı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır niteliktedir. Bu genelgeden sonra birçok yerel gazete kapandı. Halkın haber alma hakkı için zor koşullarda görev yapan yerel basınımızın, üstlendikleri önemli rol de göz önüne alınarak tasarruf tedbirlerinin dışında bırakılması, faaliyetlerini sürdürebilmesi için desteklerin artırılması gerekiyor. Yerel basın demokrasimizin can damarıdır. Yerel basın yoksa, demokrasi yoktur. İktidar sıralarında oturan milletvekillerine sesleniyorum; gelin teklifimize destek verin."