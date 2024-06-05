CHP Milletvekili Akay, Tarım Politikalarını Eleştirdi

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(ANKARA)- CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda; AKP'nin tarımda hatalı politikalar uyguladığını ifade ederek "Çiftçilerimiz 2002 yılında 1 kilo buğdayla 1 litre mazot alırken şu anda 6 kilo buğdayla 1 litre mazot dahi alamaz hale geldi. Hasada başlayan yüz binlerce çiftçi dört gözle buğday taban fiyatının açıklanmasını bekliyor. Buradan Tarım ve Orman Bakanlığı'na sesleniyoruz: Çiftçilerimizin sesine kulak verin, buğday taban fiyatını çiftçilerimizin istediği doğrultusunda 15 lira olarak açıklayın" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada çiftçilerin sorunlarını dile getirdi. Buğday taban fiyatı için iktidara çağrı yapan Akay, şunları söyledi:

"AKP'nin yanlış tarım politikaları çiftçi sayımızı yüzde 55, ekilen tarım arazi 3.7 milyon hektar azalttı. Ülkemizin dört bir tarafına çiftçilerimizin feryatları yayılıyor. Ege'de zeytin üreticilerimiz, Doğu Anadolu'da tütün üreticilerimiz, Akdeniz'de pamuk üreticilerimiz, Karadeniz'de çay üreticilerimiz, Anadolu'nun dört bir tarafında da buğday üreticilerimiz kan ağlıyor. Çiftçilerimiz kan ağlarken AKP iktidarı ise attığı adımlarla hatalı politikalarını sürdürmekte ısrarlı olduğunu gösteriyor. Çiftçilerimiz 2002 yılında 1 kilo buğdayla 1 litre mazot alınırken şu anda 6 kilo buğdayla 1 litre mazot dahi alamaz hale geldi. Hasada başlayan yüz binlerce çiftçi dört gözle buğday taban fiyatının açıklanmasını bekliyor. Buradan Tarım ve Orman Bakanlığı'na sesleniyoruz: Çiftçilerimizin sesine kulak verin, buğday taban fiyatını çiftçilerimizin istediği doğrultusunda 15 lira olarak açıklayın."