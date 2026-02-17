CHP Milletvekili Akay: Faizler emeklinin belini büküyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Milletvekili Akay: Faizler emeklinin belini büküyor

17.02.2026 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevdet Akay, Ocak ayında faize 456 milyar lira ödenirken emekli desteğinin yalnızca 78 milyar olduğunu vurguladı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Ocak ayında devlet saniyede 170 bin TL, dakikada 10,2 milyon lira, saatte 612 milyon TL, günde ise 14,7 milyar TL faiz ödedi. Aynı dönemde emeklilerimize yapılan hazine desteği ise sadece 78 milyar lira oldu. Faize milyarlar akarken, emekli ay sonunu getirmek için yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ocak ayı bütçe verilerine ilişkin konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, faize yapılan ödemelere tepki göstererek, şu ifadelere yer verdi:

"Ocak ayı bütçe verileri, gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor, devlet vatandaşa değil, faize çalışıyor. Sadece bir ayda yapılan 1 trilyon 635 milyar liralık harcamanın 456 milyarı faize gitti yani bütçenin yüzde 28'i üretime, istihdama ve sosyal desteklere değil, borcun faizine ayrıldı. Ocak ayında devlet saniyede 170 bin TL, dakikada 10,2 milyon lira, saatte 612 milyon TL, günde ise 14,7 milyar TL faiz ödedi. Aynı dönemde emeklilerimize yapılan hazine desteği ise 78 milyar lira oldu. Faize milyarlar akarken, emekli ay sonunu getirmek için yaşam mücadelesi veriyor. Bütçe rakamları şişiyor ama sofralar küçülüyor. Kasadan çıkan para büyüyor, vatandaşın alım gücü eriyor. Bu düzende, büyüyen bütçe değil, adaletsizliktir."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Cevdet Akay, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Akay: Faizler emeklinin belini büküyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’nın yeni hamlesi Avrupa’yı alarma geçirdi İki ülkeden ortak mektup Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı
Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı Bilanço ağır Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır
Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül’ün sözleri yürekleri dağladı Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı
Önce çarptı sonra devrildi 11 kişi yaralandı Önce çarptı sonra devrildi! 11 kişi yaralandı
Samsun’da kardeşlere silahlı saldırı: 1’i öldü, diğeri yaralı Samsun'da kardeşlere silahlı saldırı: 1'i öldü, diğeri yaralı

19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Canlı anlatım: RAMS Park’ta 3 gol var
Canlı anlatım: RAMS Park'ta 3 gol var
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 21:31:22. #7.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Akay: Faizler emeklinin belini büküyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.