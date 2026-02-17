CHP Milletvekili Akay: Faizler emeklinin belini büküyor

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Ocak ayında devlet saniyede 170 bin TL, dakikada 10,2 milyon lira, saatte 612 milyon TL, günde ise 14,7 milyar TL faiz ödedi. Aynı dönemde emeklilerimize yapılan hazine desteği ise sadece 78 milyar lira oldu. Faize milyarlar akarken, emekli ay sonunu getirmek için yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ocak ayı bütçe verilerine ilişkin konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, faize yapılan ödemelere tepki göstererek, şu ifadelere yer verdi:

"Ocak ayı bütçe verileri, gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor, devlet vatandaşa değil, faize çalışıyor. Sadece bir ayda yapılan 1 trilyon 635 milyar liralık harcamanın 456 milyarı faize gitti yani bütçenin yüzde 28'i üretime, istihdama ve sosyal desteklere değil, borcun faizine ayrıldı. Ocak ayında devlet saniyede 170 bin TL, dakikada 10,2 milyon lira, saatte 612 milyon TL, günde ise 14,7 milyar TL faiz ödedi. Aynı dönemde emeklilerimize yapılan hazine desteği ise 78 milyar lira oldu. Faize milyarlar akarken, emekli ay sonunu getirmek için yaşam mücadelesi veriyor. Bütçe rakamları şişiyor ama sofralar küçülüyor. Kasadan çıkan para büyüyor, vatandaşın alım gücü eriyor. Bu düzende, büyüyen bütçe değil, adaletsizliktir."