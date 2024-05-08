CHP Milletvekili Ali Öztunç, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın denetimini ve yönetimini eleştirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Ali Öztunç, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın denetimini ve yönetimini eleştirdi

CHP Milletvekili Ali Öztunç, Savunma Sanayii Başkanlığı\'nın denetimini ve yönetimini eleştirdi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın denetimini, yönetim kurulunun belirlenmesini ve ihalelerin dağıtılmasını eski Tarım Bakanı Sami Güçlü'nün oğlu Mehmet Fatih Güçlü'nün yaptığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Öztunç, çift maaşlı bürokratlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığını sordu ve akraba, eş, dost kayırma döneminin zirve yaptığını belirtti.

08.05.2024 14:04
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ANKARA - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın direkt veya dolaylı olarak iştirak ettiği 90'a yakın firmanın denetimini, yönetim kurulunun belirlenmesini ve ihalelerin dağıtılması gibi işlerin koordinasyonunu eski Tarım Bakanı Sami Güçlü'nün oğlu Mehmet Fatih Güçlü'nün yaptığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Öztunç, "Çift maaş yetmedi süper güçlü bürokrat dönemi başladı. Kamuda tasarruf için emeklinin maaşına, personelin servisine göz diken zihniyet birden fazla maaş alanları görmezden geliyor" ifadelerini kullandı.

Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, kamuda tasarruf için hazırlık yapılan dönemde çift maaşlı bürokratlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığını sordu. Öztunç, önergesinde şunları kaydetti:

"Yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesi, yatırımcıların bu yönde desteklenmesi her Türk vatandaşının onur ve gurur kaynağı haline gelmiştir. Ancak son dönemde tarafımıza yapılan şikayetlerde halka arz olan ve borsada işlem gören ASELSAN'ın gelirlerini beyan ettiklerinden farklı bir amaç için harcadıklarını duymak üzüntü vericidir.

Eski ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün'ün, SSB'ye göreve geldikten sonra ASELSAN'daki ekibini SSB'ye ve bağlı şirketlere yönetici olarak getirdiği belirtilmektedir. SSB'nin direkt ya da dolaylı olarak iştirak ettiği 90'a yakın firma bulunmaktadır. Bu firmaların SSB adına denetimini, yönetim kurulunun belirlenmesini, ihalelerin dağıtılması gibi işlerin koordinasyonunu Görgün adına halen ASELSAN'dan maaş alan ve AKP eski bakanı Sami Güçlü'nün oğlu Mehmet Fatih Güçlü yapıyor. SSB tarafından süper güçle yetkilendirilen Güçlü'nün TUSAŞ, SSTEK, STM, STG gibi birçok SSB iştirakinde Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ve bu şirketlerden huzur hakkı aldığı aynı zaman ASELSAN'dan Genel Müdür Yardımcılığı seviyesinde maaş aldığı bilinmektedir. Kamuda birden fazla maaş alan bürokrat sorunun birden fazla iştirake aynı kişinin yönetim kurulu üyesi atanarak aşılmaktadır. Görgün, maaşını çifter çifter almaktadır. Bu kişinin SSB'den ise maaş almadığı belirtilmektedir. SSB Başkanı Görgün'ün halka arz olan ve borsada işlem gören ASELSAN'ın gelirlerini farklı bir amaç için kullanma yetkisi var mıdır? Güçlü'yü SSB'de görevlendirme yetkisi var mıdır? Güçlü'nün ASELSAN'dan 200 bin TL x 16 ay toplam yılda 3 milyon 200 bin TL maaş aldığı doğru mudur? SSB ve TSGV iştiraki dolaylı veya direk iştiraki olan şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunan Güçlü kaçında huzur hakkı almaktadır. Güçlü'ye kaç yerden maaş bağlamıştır? Bunun ne kadarı kamu kaynaklarından karşılanmaktadır? Bu tutar aylık toplam ne kadardır? Yeri geldiğinde milli güvenlik sorunu olan savunma sanayi gibi bir alanda bu tip atamaların yaratabileceği olumsuzluklar nelerdir?"

"AKRABA, EŞ, DOST KAYIRMA DÖNEMİ ZİRVE YAPTI"

Öztunç, "Liyakat bitti, akraba, eş, dost kayırma dönemi artık zirve yaptı. Öğretmenler mülakatlarda eleniyor, atamaları yapılmıyor ama arkanızda babanız, dayınız varsa 90 şirkete birden yönetici olabiliyorsunuz. Hem de yeri geldiğinde milli güvenlik konusu olan savunma sanayinde. Çift maaş yetmedi süper güçlü bürokrat dönemi başladı. Kamuda tasarruf için emeklinin maaşına, personelin servisine göz diken zihniyet birden fazla maaş alanları görmezden geliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Ali Öztunç, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın denetimini ve yönetimini eleştirdi - Son Dakika

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