CHP Milletvekili, aşı reddi sebebiyle çocuk ölümlerini gündeme taşıdı - Son Dakika
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CHP Milletvekili, aşı reddi sebebiyle çocuk ölümlerini gündeme taşıdı

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, aşı reddi sebebiyle çocuk ölümlerini TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aşı tereddüdünü ve reddini önlemek için eylem planı olup olmadığını sordu. Pala, aşıların önemini vurgulayarak, ülkede aşı yaptırmayan çocukların sayısını ve ölüm nedeniyle gerçekleşen çocuk ölümlerini sordu.

10.06.2024 12:43
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(ANKARA- CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, aşı reddi sebebiyle çocukların öldüğüne dikkati çekerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Bakanlığınıza anne-babaları tarafından aşı yaptırılmayarak bulaşıcı hastalıklara karşı korumasız bırakılan çocukları korumak için herhangi bir eylem planı var mıdır? Bakanlığınızın aşı tereddüdünü ve reddini önlemek için etkili iletişimi de içerecek biçimde herhangi bir eylem planı var mıdır" diye sordu.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, aşı reddi sebebiyle çocuk ölümlerini TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Pala, geçen günlerde Diyarbakır'da boğmaca hastalığından ölen bebekleri hatırlatarak "Son yıllarda aşı güvenliğine ilişkin endişeler, mitlere dayalı olumsuz inançlar, yanlış bilgi ve sağlık sistemine güvensizlik gibi nedenlerle ortaya çıkan aşı tereddütü ve aşı reddi, bağışıklama programları için büyüyen bir zorluk oluşturuyor" dedi.

Aşıların, salgına yol açan birçok hastalığın önlenmesinde hayati rol oynadığını vurgulayan Pala, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"2023 yılı sonu itibariyle ülkemizde 12-23 aylık yaşa uygun tüm aşılarını yaptırmış çocukları sayısı ve oranı nedir? Bu yaş grubunda tam aşısız olan çocukların oranının illere göre dağılımı nedir?

2023 yılında 12-23 aylık kaç çocuğa aşı yapılmamıştır?

2023 yılı sonu itibariyle ülkemizde 24-35 aylık yaşa uygun tüm aşılarını yaptırmış çocukların sayısı ve oranı nedir? Bu yaş grubunda tam aşısız olan çocukların oranının illere göre dağılımı nedir?

2023 yılında, 24-35 aylık kaç çocuğa hiç aşı yapılmamıştır?

2002-2023 yılları arasında yıllara göre, aşı ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle gerçekleşen çocuk ölümü sayısı kaçtır?

2002-2023 yılları arasında yıllara göre, bakanlığınıza iletilen aşı reddi başvurusu sayısı kaçtır? Bunların illere göre dağılımı nedir?

2024 yılının ilk 5 ayında aylara göre, bakanlığınıza iletilen aşı reddi başvurusu sayısı kaçtır? Bunların illere göre dağılımı nedir?

Bakanlığınıza anne/babaları tarafından aşı yaptırılmayarak bulaşıcı hastalıklara karşı korumasız bırakılan çocukları korumak için herhangi bir eylem planı var mıdır?

Bakanlığınızın aşı tereddütünü ve reddini önlemek için etkili iletişimi de içerecek biçimde herhangi bir eylem planı var mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili, aşı reddi sebebiyle çocuk ölümlerini gündeme taşıdı - Son Dakika

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