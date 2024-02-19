CHP Milletvekili Aşkın Genç, Öksüt Altın Madeni\'ndeki iddiaları TBMM gündemine taşıdı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Öksüt Altın Madeni hakkında çıkan iddiaları ve madende alınan önlemleri TBMM gündemine taşıdı. Genç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye "Develi'de bulunan Öksüt Altın Madeni'nin çevreye, tarım arazilerine etkisi nedir? Siyanür veya başka bir zararlı maddenin taşma/sızmadan dolayı çevreye yayılma durumu var mıdır? Madenin kontrolleri en son ne zaman yapılmıştır? 6 Şubat depremlerinden sonra madende ne gibi hasarlar meydana gelmiştir? Madene ÇED raporunda olmayan alanlarda kapasite artırım onayı verilmiş midir" diye sordu.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Çöpler Altın Madeni tesisinin bulunduğu geniş alanda 13 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında kimyasal madde karışımlı liç yığınının kaymasıyla beraber 9 işçi göçük altında kaldı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Öksüt Altın Madeni hakkında çıkan iddiaları ve madende alınan önlemleri TBMM gündemine taşıdı. Genç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.
Genç önergesinde, "Erzincan'ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi, 9 işçinin göçük altında kaldığı açıklandı. Seçim bölgem olan Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Kanadalı Centerra Gold Incşirketinin tamamına sahip olduğu Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Öksüt Altın Madeni'nde de işçilerin cıvadan zehirlendiği, siyanür tankının taşıp çevreye yayıldığı, ÇED raporunda olmayan alanlarda kapasite artırımına gidildiği gündeme gelmişti. İliç'te yaşanan facianın ardından yurttaşlar; Develi'deki madende yapılan tetkiklerin sonuçlarını, işçilerin güvenliğini, madenin çevreye ve vatandaşlarımıza etkilerini merak ediyor" değerlendirmesini yaptı.
CHP'li Genç, Bakan Mehmet Özhaseki'ye şu soruları yöneltti:
"Develi'de bulunan Öksüt Altın Madeni'nin çevreye, tarım arazilerine etkisi nedir? Siyanür veya başka bir zararlı maddenin taşma/sızmadan dolayı çevreye yayılma durumu var mıdır? Madenin kontrolleri en son ne zaman yapılmıştır? Daha önceki denetimlerde maden hakkında tutulan tutanaklarda eksik veya yanlış bir durum tespit edilmiş midir? 6 Şubat depremlerinden sonra madende ne gibi hasarlar meydana gelmiştir? Oluşan hasarlar için önlem alınmış mıdır? Maden sahasının yerleşim yerlerine yakınlığı ve verdiği zarar ne kadardır? Şirket hakkında kamuoyunda gündeme gelen olaylar ile ilgili ne gibi bir yaptırım uygulanmıştır? Madende yapılan kontrollü patlamalar denetlenmiş midir? Heyelan olma riski var mıdır? İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda önlemler alınmış mıdır? Madene ÇED raporunda olmayan alanlarda kapasite artırım onayı verilmiş midir? Onay verildiyse hangi yetkililerin imzası ile verilmiştir? Onay veren yetkililer hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır?"
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