CHP Milletvekili Bakırlıoğlu, düşük faizli konut kredisi uygulamasını sorguladı

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ilk ev alacaklara verileceği açıklanan düşük faizli konut kredisine ilişkin konuyu TBMM gündemine taşıdı. Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "İlk ev alacaklara düşük faizli kredi verilmesi uygulaması ne zaman başlayacaktır, konut kredisi limitleri, faiz oranları ve vadeleri ne kadar olacaktır" diye sordu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ilk ev alacaklara verileceği açıklanan düşük faizli konut kredisiyle ilgili TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle, verdiği önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Artan kredi faiz oranları ve kredi kısıtlamaları nedeniyle özellikle dar gelirlilerin ev sahibi olma imkanları kalmamıştır. Bu amaçla ilk ev alımında kredi erişiminin sağlanacağı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanmıştı.

"İLK KEZ EV ALACAK OLAN VATANDAŞLARIMIZ DÜŞÜK FAİZLİ KONUR KREDİSİ BEKLENTİSİ İÇİNE SOKULMALARINA RAĞMEN BU KONUDA HERHANGİ BİR ADIM ATILMADI"

2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda "Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleneceği, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edileceği' belirtilmektedir. İlk kez ev alacak olan vatandaşlarımız düşük faizli konut kredisi beklentisi içine sokulmalarına rağmen bu konuda herhangi bir adım atılmadı."

CHP'li Bakırlıoğlu'nun Bakan Şimşek'e yönelttiği soru ise şöyle:

"İlk ev alacaklara düşük faizli kredi verilmesi uygulaması ne zaman başlayacaktır? İlk ev alımında konut kredisi limitleri, faiz oranları ve vadeleri ne kadar olacaktır?"