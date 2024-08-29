CHP Milletvekili Bekir Başevirgen, bitkisel üretim desteklerinin kaldırılmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Bekir Başevirgen, bitkisel üretim desteklerinin kaldırılmasına tepki gösterdi

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025- 2027 dönemi bitkisel üretim desteklerinin kaldırılmasına tepki göstererek, “İktidar üreterek batan çiftçiye son darbeyi de prim desteğini kaldırarak vurdu. Bu kararın tek açıklaması; tarımı bitirmek, çiftçimizi batırmaktır” dedi.

29.08.2024 14:52
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025- 2027 dönemi bitkisel üretim desteklerinin kaldırılmasına tepki göstererek, "İktidar üreterek batan çiftçiye son darbeyi de prim desteğini kaldırarak vurdu. Bu kararın tek açıklaması; tarımı bitirmek, çiftçimizi batırmaktır" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025- 2027 dönemi bitkisel üretim desteklerinin kaldırılmasını eleştirdi. Başevirgen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, alınan kararın çiftçiyi ve tarımı bitirmeye yönelik olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçilere yönelik "ekilmedik yer bırakmayın" çağrısını hatırlatan Başevirgen, "İktidar üreterek batan çiftçiye son darbeyi de prim desteğini kaldırarak vurdu. Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 yılından itibaren gübre ve mazot desteği ile 17 üründe verilen prim desteği tamamen kaldırıldı. Çiftçi son kez 2024 üretim yılı için gübre, mazot ve prim desteği alabilecek. Görüyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçilere, 'ekilmedik yer bırakmayın' çağrısı bir kandırmacadan ibaretmiş" dedi.

"Bu kararın tek açıklaması; tarımı bitirmek, çiftçimizi batırmaktır"

Başevirgen, alınan kararın kötü niyetli olduğunu vurgulayarak, "Çiftçiler için mevcut desteklerin bile yetersiz olduğu şartlarda, bu desteği "planlı üretim" adı altında kaldırmak Türk tarımına, Türk çiftçisine vurulmuş bir darbedir. Tarımda kendi kendine yetebilen bir ülkeyken bugün geldiğimiz noktada tamamen dışa bağımlı olduk. Gıda güvenliğinin son derece önemli olduğu bir dönemde alınan bu kararın hiçbir iyi niyetli açıklaması yoktur. Bu kararın tek açıklaması; tarımı bitirmek, çiftçimizi batırmaktır" ifadelerini kullandı.

Başevirgen, mevcut desteklerin bile yetersiz olduğuna dikkat çekerken, alınan bu kararla çiftçilerin tarlalardan uzaklaştırılmak istediğini söyledi. Başevirgen, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz mevcut destekle bile gübreye, ilaca, mazota borçlanırken, girdi maliyetleri altında ezilirken, ürettiği üründen para kazanamazken, alınan bu karar hiçbir vicdana sığmıyor. Çiftçilere tarlalardan el çektirmek isteniyor. İktidar tarafından her fırsatta enflasyonun düşeceği masalları anlatılmaya devam ediyor. Ancak üretim olmadan, enflasyon nasıl düşecek? Çiftçiye destek verilmezse üretim nasıl olacak? Alınan bu karar bir kez daha göstermiştir ki iktidarın enflasyonu düşürmek, üretimi artırmak gibi bir derdi yok."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Bekir Başevirgen, bitkisel üretim desteklerinin kaldırılmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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