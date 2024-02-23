CHP Milletvekili, Berfo Ana\'nın oğlunun failini açıkladı

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Berfo Ana'nın 11. ölüm yıl dönümünde 44 yıl önce gözaltında kaybedilen oğlu Cemil Kırbayır'ın failerinin M.H., S.A., S.K., M.A.A., M.A., K.T., E.Y. olduğunu iddia etti.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra de gözaltına alındıktan sonra kaybolan oğlu Cemil Kırbayır'ın bulunması için yıllarca mücadele eden ancak bu amacına ulaşmadan 2013 yılında hayatını kaybeden Berfo Kırbayır'ın vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Berfo Ana'yı rahmetle anan Alp, 12 Eylül 1980 darbesi döneminde kaybolan Cemil Kırbayır'ı da hiç unutmadıklarını belirtti. Alp, gözaltına alındıktan sonra kaybolan, işkence gören ve faili meçhul cinayetlerde yakınlarını kaybeden yurttaşların acılarına sahip çıkmanın vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.
Kırbayır'ın failleri olduğunu iddia ettiği isimleri sıralayan Alp, şunları ifade etti:
"Oğlu Cemil Kırbayır'ın mücadelesini hayatı boyunca yürütmüş ve bir gün oğlum geri gelir umuduyla kapısını hep açık bırakmış ve hatta öldüğü gün bile yanına boş bir mezar yaptırarak eğer bir gün gözaltında kaybedilen oğlum bulunursa yanıma defnedilsin diye hayatı boyunca beklemiş bir ana. Cemil Kırbayır da o dönem Kars'ın bir ilçesi olan Göle ilçesinde 12 Eylül'den bir gün sonra gözaltına alınmış ve 25 gün sonra gözaltında kaybedilmiş, bir daha da kendisinden haber alınamamış, dönemin öğretmeni. Cemil Kırbayır'ın ölümünün üzerinden 44 yıl geçti. Ben yıllar sonra Kars Milletvekili olarak Kars'ı ve Karslıyı, haksızlığa uğramış her hemşehrimi savunma sorumluluğuyla TBMM çatısı altında, 44 yıl sonra bu katilleri söylemeyi kendime bir görev kabul ediyorum. Biz aslında şehirlerimizi 12 Eylül'ün karanlıklarına da teslim etmemiştik, her zaman buna direnen insanlarımız oldu. Bugün de gözaltında kayıp, işkence vakalarına, faili meçhul cinayetlerde yakınlarını kaybetmiş insanların acılarına sahip çıkmaz bizim vicdani sorumluluğumuzdur. 12 Eylül'de o faşist cuntanın yarattığı koşullarda isimsiz ihbar mektuplarıyla komplolar kuranlar, bugün de isimsiz sosyal medya hesaplarıyla ve iktidar gücünün yalakalığına soyunmuş bazı haysiyet celladı internet siteleriyle komplolar peşindedirler. Dün ağabalarına eyvallah etmedik bugün onların yeni nesil çakallarına hiçbir zaman eyvallah etmeyeceğiz, şehirlerimizi bu karanlık komploculara bir daha teslim etmeyeceğiz."
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili, Berfo Ana'nın oğlunun failini açıkladı - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?