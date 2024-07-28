CHP Milletvekili Bülbül: Adalet çığlıklarına bakmıyorsunuz

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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, vergi paketiyle ilgili "30 yıllık hukukçuyum, adliyelerde artık adalet yok. Vergide adalet, sağlıkta adalet, hizmette adalet. Vatandaş her yerde adalet istiyor ama adalet çığlıklarına bakmıyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, vergi paketi görüşmelerinde söz alan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, şunları söyledi:

"Önümde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası var. Anayasa bir devletin, milletin uymakla zorunlu olduğu en büyük kanundur. 2018'den sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber Anayasa açıkça rafa kalktı. Anayasa'nın maddeleri sadece Adalet Komisyonu'nda CHP'nin 'Getirdiğiniz yasa tekliflerinde anayasal aykırılıklar var. Bu doğru değil. Anayasa Mahkemesi'ne gider iptal ettiririz' dememize kaldı. Bunları söylüyoruz ama yine Anayasa'ya aykırı birçok yasa teklifi geliyor.

"Adalet çığlıklarına bakmıyorsunuz"

9 tane Yargı Paketi geldi. Onun içinden 4-5 madde getirip Gelir Vergisi Kanunu içine soktunuz ama Türkiye; demokrasi, özgürlükler, hukuk devleti ve insan haklarına saygılı bir ülke haline gelmedi. 30 yıllık hukukçuyum, adliyelerde artık adalet yok. Vergide adalet, sağlıkta adalet, hizmette adalet. Vatandaş her yerde adalet istiyor ama adalet çığlıklarına bakmıyorsunuz. 8. Yargı Paketi'nde örgüt üyesi olmadan örgüt adına suç işleme denilen AYM'nin iptal ettiği özgürlüklere aykırı bir maddeyi yine getirdiniz. Siz getiriyorsunuz, biz AYM'ye götürüyoruz. Bu iş böyle devam ediyor. Nereye kadar gidecek biliyor musunuz? 31 Mart'ta nasıl birinci parti olduk, gelecek ilk seçimde de seçimi alacağız, iktidara geleceğiz ve Anayasa'ya uygun yasaları getireceğiz. Anayasa'nın 2,7,10,11,25,35 ve 36. maddeleri uygulanmıyor. Açık ve net. Demokrasi olmayan hukuk devletinin kenarı itildiği bir ülke var."

Erdoğan'ın vaatlerini hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçim vaatlerini sıralayan Bülbül, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'ın 2023 seçim vaatleri aklıma geliyor. 'Küçük esnafın prim ödeme gün sayısını 7200 güne indiriyoruz'. Oldu mu? Yok. '3600 ek gösterge çıkacak'. Oldu mu? Yok. 'İşsizliği düşüreceğiz.' Oldu mu? Yok. 'İstihdamı arttıracağız'. Oldu mu? Yok. 'Cari açığı kapatacağız'. Oldu mu? Yok. 'Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz' dedi. Gıda enflasyonunda birinciyiz. 'Bir yılda 319 bin konut yapacağız' dedi. Yok. 'Öğrencilerin yurt sorununu çözeceğiz' dedi. Yok. 2024 yılı emekli yılı olacak diye 2500 lira veriyorsunuz. O da yok. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz diyorsunuz o da açlık sınırının altında. Ev hanımlarına emeklilik müjdesi. Ne oldu? Yok. Üniversite öğrencilerine genç kart tanımlayacağız. Telefon, bilgisayar, internet nerede? Yok. Tutuklama ve gözaltı gibi insan hakları mahkemesi içtihatlarına uyacağız yok. Yok yok. Ama CHP iktidarında hepsi olacak."