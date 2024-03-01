CHP Milletvekili, maket mezarın çevresinde ağlayan öğrencilerin fotoğrafını Meclis\'te gösterdi

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'taki bir ortaokulda maket mezarın çevresinde ağlayan öğrencilerin fotoğrafını Meclis Genel Kurulu'nda göstererek, ÇEDES uygulamasına tepki gösterdi. Alp, "Bu çocuğun psikolojisini düşünmüyor musunuz? Nasıl Bakandır bu Yusuf Tekin? Şu anda bunun yanlış olduğunu siz de kabul ediyorsunuz ama bunun tedbirini almalısınız. Bu ÇEDES uygulaması çok yanlış sonuçlara doğru gidiyor" dedi.
Meclis'te 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam edilirken söz alan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'taki bir ortaokulda maket mezar önünde ağlayan öğrencilerin fotoğrafını gündeme taşıdı. CHP'li Alp' şöyle konuştu:
"Birçok farklı fikirden sayın vekil burada, gecenin ilerleyen saatlerinde, çok farklı fikirleri tartışırken bile birbirine sabır gösterebiliyor, tahammül gösterebiliyor. En sert tartışmaları yaparken bile bir vakar içerisinde davranılabildiğini de gördük, zaman zaman aksi uygulamalar da oluyor. Siz bu sabrı nerede öğrendiniz, sabrı nerede öğrendiniz? Kendi eğitiminizden, yaşam tecrübenizden çünkü hepiniz cumhuriyetin en güzel okullarından mezunsunuz, geldiniz burada milletvekilisiniz. Siz bugün Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin aracılığıyla sabrı nasıl öğretiyorsunuz?
Sayın milletvekilim, sabrı nasıl öğretiyorsunuz; ben size göstereyim. Bu fotoğraf Kars'ta bir ortaokulda çekildi. Okula bir mezar maketi koymuşlar; çocuklar hayatta olan anneleri sanki ölmüş gibi bu mezarın başında ağıt yakıyorlar ve bu yolla çocuklara sabrı öğretiyor. Kim? İmam. Nerede? Okulda. Allah'tan reva mı bu? Bu çocuğun psikolojisini düşünmüyor musunuz? Nasıl Bakandır bu Yusuf Tekin? Şu anda bunun yanlış olduğunu siz de kabul ediyorsunuz ama bunun tedbirini almalısınız. Bu ÇEDES uygulaması çok yanlış sonuçlara doğru gidiyor; Meclis'i bu konuda uyarmak bizim vazifemiz. İmamlar okullarda ders veriyor, ders verirlerse böyle olur. Bundan önce de olmuştu biliyor musunuz? Bundan önce bir de Ülkü Ocakları tarih dersine girmişti. Bizim tarih öğretmenlerimiz var. Yanlışta ısrar etmemenizi tavsiye ediyorum."
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