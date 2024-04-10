CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Bakanın giyim yardımı rakamlarını eleştirdi

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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Kıyafetler için devletçe memurlara ödeneceği açıklanan rakamlar, Bakanının dünyadan haberi olmadığını kanıtlıyor. 13,07 liraya çorap, 92,67 liraya gömlek, 677,09'a palto fiyatı belirleyen Bakanlığa sorarlar; 2024 yılında bir sıfır attınız da haberimiz mi olmadı? ya da siz hangi yılın fiyatlarını baz alarak bu rakamları belirlediniz? 2002'yi mi Ülkemiz tarihinde ilk kez kurumların avans giyim yardımlarından daha düşük bir giyim yardımı yönetmeliğine imza atan bakanı tarih bir kez daha yazacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla yayımlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği ile 2024 giyim yardımları belli oldu. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

"Kıyafetler için devletçe memurlara ödeneceği açıklanan rakamlar, Bakanının dünyadan haberi olmadığını kanıtlıyor. Bakanlıklar personellerine takım elbise için 677,09 lira ödeyecek. Ayakkabı için ise 191,06 lira lütfetmiş Sayın Bakan. Fiyat karşılaştırma sitelerinde en düşük takım elbise fiyatı, bakanlığın ödeyeceğinin iki katından fazla. İnsanların aklıyla alay eden Sayın Bakana açık çağrımdır: Maliye giyim marketi kurun ve bu fiyatlardan satış yapın. Bakanlığın 2024 Giyim Yardımı Yönetmeliğinde belirlenen fiyatlar kara komedi. TÜİK'in gıda fiyatları gibi, Hazine Maliye Bakanlığının da giyim fiyatları açıkça insanlarımızla alay etmek için açıklanmış rakamlar. 13,07 liraya çorap, 92,67 liraya gömlek, 677,09'a palto fiyatı belirleyen Bakanlığa sorarlar; 2024 yılında bir sıfır attınız da haberimiz mi olmadı? ya da siz hangi yılın fiyatlarını baz alarak bu rakamları belirlediniz? 2002'yi mi?

2024 yılı için avans giyim yardımı veren kurumlarsa Bakan imzalı yönetmeliğin üzerinde giyim yardımı avansı verdikleri için paraları memurlardan geri istemeye başladı. Ülkemiz tarihinde ilk kez kurumların avans giyim yardımlarından daha düşük bir giyim yardımı yönetmeliğine imza atan bakanı tarih bir kez daha yazacak. Her sene ocak-nisan arası giyim yardımı avansı veren kurumlar personeline resmi yazı yazarak yönetmeliğe göre belirlenen fiyatlar üzerinden giyim yardımlarını geri istemeye başladılar. Bakanlığın belirlediği fiyatlara bir çöp alınamazken diğer taraftan da bu avans iadesi de başlı başına bir rezalettir."