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CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Meclis Kütüphanesi'nin tarihi dokusu bozuldu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Meclis Kütüphanesi'nin tarihi dokusu bozuldu

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TBMM'deki yer sıkıntısı nedeniyle tarihi Meclis Kütüphanesi'nin okuma salonlarının boşaltıldığını belirtti. İlgezdi, kütüphanenin tarihi dokusunu bozacak şekilde süreli yayınlar odası ve milletvekili okuma salonlarının boşaltıldığını ifade etti. Akkuş İlgezdi, konuyu Meclis gündemine taşıyarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama istedi.

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Meclis Kütüphanesi\'nin tarihi dokusu bozuldu
04.01.2024 - 10:17,
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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TBMM'deki yer sıkıntısı nedeniyle tarihi Meclis Kütüphanesi'nin okuma salonlarının boşaltıldığını belirtti. İlgezdi, "Meclis Kütüphanesi'nin tarihi dokusunu bozacak şekilde süreli yayınlar odası ve milletvekili okuma salonları boşaltıldı. Kütüphane için özel olarak tasarlanmış bir alanı bozmak ancak kitaplara düşman bir zihniyetin ürünü olabilir" açıklamasını yaptı.

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, tarihi Meclis Kütüphanesi'nin TBMM'deki yer sıkıntısı nedeniyle boşaltıldığını açıkladı. İlgezdi, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yer sıkıntısı yüzünden ilk gözden çıkarılan yerin TBMM Kütüphanesi olması çok acı ve maalesef okumaya verilen değerin kanıtı. Meclis Kütüphanesi'nin tarihi dokusunu bozacak şekilde süreli yayınlar odası ve milletvekili okuma salonları boşaltıldı. Tören salonundaki boş odaları değerlendirmek yerine kütüphanenin salonları alındı. Kütüphane için özel olarak tasarlanmış bir alanı bozmak ancak kitaplara düşman bir zihniyetin ürünü olabilir."

İlgezdi konuyu; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesi ile de Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde Akkuş İlgezdi, şu soruları yöneltti:

"Ülkemizin en değerli kütüphanelerinden olan TBMM Kütüphanesinin tarihi dokusunun bozularak küçültmesi ile başka birimlere yer verilmesi kararı nerede, hangi gerekçe ile alınmıştır? Tarihi TBMM Kütüphanesi dışında oda tasarrufu yapacak yer bulunamamış mıdır? TBMM binası yapılırken kütüphane olarak tasarlanan mevcut yer milletvekillerinin genel kurul aralarında gazete, dergi okumak ve araştırma yapabilmeleri için genel kurul salonuna yakın olması amaçlanmıştır. Milletvekillerinin bir araya gelip sohbet ettiği ve toplantı yaptığı salonlar bu karar ile kapatılmıştır. Milletvekillerinin bu tür ihtiyaçlarını nasıl karşılamayı düşünmektesiniz?

Süreli yayın ve okuma salonları başka bir alanda oluşturulacak mıdır? Süreli yayın ve okuma salonlarındaki envanter ne olmuştur? Meclis Başkanının plan bütçede bahsettiği içinde kütüphanen de olacağı bina inşa edildiğinde TBMM Kütüphanesi tamamen mi taşınacaktır? Bu planlamalar yapılırken kütüphanedeki uzmanlardan görüş alınmış mıdır? Bu yeni bina kütüphanenin depolarının da taşınabileceği şekilde mi tasarlanacaktır? Kütüphanenin altının otopark sorunun çözmek için personel otoparkı yapılacağı söylentileri mevcuttur. Böyle bir durumda kütüphane depolarının taşınması nasıl mümkün olacaktır?"

Kaynak: ANKA
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