CHP Milletvekili: Gençlere insanca yaşam sunulmuyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili: Gençlere insanca yaşam sunulmuyor

CHP Milletvekili: Gençlere insanca yaşam sunulmuyor

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TÜİK'in açıkladığı Türkiye'den göç eden genç nüfus sayılarına dikkat çekerek iktidarı eleştirdi. Demir, gençlerin hak ettikleri insanca yaşamın sunulmadığını belirterek, torpille dolu kadrolar ve açlık sınırının altında yaşamak zorunda kaldıkları bir düzeni kabul etmediklerini söyledi. TÜİK verilerine göre, Türkiye'den yurt dışına göç eden genç nüfusun sayısı artarken, genç işsizlik oranının da yükseldiği görüldü.

20.07.2024 13:18
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TÜİK'in açıkladığı Türkiye'den göç eden genç nüfus sayılarına dikkat çekerek iktidarı eleştirdi. Demir, "Bu vatanın gençlerine hak ettikleri insanca yaşam sunulmuyor. Gençler tüm kadroların torpille dolduğu, açlık sınırının altında yaşamak zorunda kaldıkları bir düzeni kabul etmiyor" dedi.

TÜİK verilerine göre, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 35,9 azalırken Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53 arttı. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,9 ile 30-34 ve yüzde 12,5 ile 20-24 yaş grubu izledi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, yaptığı yazılı açıklamada TÜİK verilerine tepki gösterdi.

Demir'in açıklaması şöyle:

"Bu vatanın gençlerine hak ettikleri insanca yaşam sunulmuyor. Gençler tüm kadroların torpille dolduğu, açlık sınırının altında yaşamak zorunda kaldıkları bir düzeni kabul etmiyor.

En çok göç eden kitle 20'li yaşlardaki gençler. Bu çok tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir veri. Gençlerimiz bu ülkede adil, güvenli, ve rahat bir yaşam kuramıyorlar. Bunun sonucu olarak da yurt dışına göç etmeye kara veriyorlar. Genç işsizlik gün geçtikçe artıyor. TÜİK verilerine göre üniversite mezunlarının yüzde 25'i işsiz. Binbir zorlukla okullarını bitiren gençlerin büyük bir çoğunluğu, maalesef eğitimleri dışında işler yapmak mecburiyetinde kalıyor.

"AKP 'nin iktidar olduğu 22 yılın sonunda manzara bu"

Eğitimli ve liyakat sahibi gençlerimiz hak ettikleri hayata sahip olamayacaklarını düşünüyorlar. Özel sektör, sermaye sahiplerinin insafına bırakıldı. Herkes 17 bin liralık asgari ücrete mahkum edildi. Kamu kurumları ise torpille işe giren AKP'liler ve onların çocukları ile doldu. Gençler sefalet ve işsizliğin pençesine düştü. AKP 'nin iktidar olduğu 22 yılın sonunda manzara bu. Ülkeden giden -gitmek zorunda bırakılan- gençler."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili: Gençlere insanca yaşam sunulmuyor - Son Dakika

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