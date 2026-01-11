CHP'nin Denizli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Gülizar Biçer Karaca: "Denizli Artık Chp İktidarına Hazırdır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'nin Denizli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Gülizar Biçer Karaca: "Denizli Artık Chp İktidarına Hazırdır"

11.01.2026 15:07  Güncelleme: 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, partisinin Denizli mitingi öncesinde yaptığı açıklamada, şehrin 23 yıldır unutulduğunu ve artık CHP iktidarına hazır olduğunu söyledi. Karaca, emeklilerin durumuna da dikkat çekti.

Haber: Tenzile AŞÇI - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(DENİZLİ) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, partisinin Denizli mitingi öncesinde yaptığı açıklamada, "Denizli 23 yıldır unutulmuş bir şehirdir. Kaderine terk edilmiş bir şehirdir. Denizli artık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına hazırdır" ifadesini kullandı.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 80'incisi Denizli'de gerçekleştiriliyor.

"Denizli 23 yıldır iktidarın unuttuğu bir şehirdir"

Mitinge ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, şunları söyledi:

"Denizlili hemşehrilerim bu yoğun yağmura rağmen bizi yalnız bırakmadılar. Bu coşkulu kalabalıktan dolayı onlara teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızı 80'inci mitinginde Denizli'de ağırlamanın da haklı, gururlu ve onurlu yaşıyoruz. Denizli 23 yıldır unutulmuş bir şehirdir. Kaderine terk edilmiş bir şehirdir. Bugün Denizlili hemşehrilerimiz işte bu kaderine terk edilmiş unutulmuş şehir olmasından dolayı 'CHP'nin iktidarında Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde iktidara hazırız. Sizi iktidar yapmaya hazırız' mesajını veriyorlar. Ben bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ege'nin en büyük bilim merkezini Atatürk Bilim Merkezi'ni ilimize kazandıran Merkezefendi Belediye Başkanı'mıza da teşekkür ediyorum."

CHP'nin Meclis'teki "emekli nöbeti"ne ilişkin Karaca, şöyle konuştu:

"CHP olarak Meclis'te emekli vatandaşlarımızın emekli aylıklarını asgari ücret sınırına gelmesi için nöbetteyiz. Denizli emekli şehridir, emek şehridir. Denizli kadın istihdamının en güçlü olduğu illerden birisidir. O nedenle emeklilerin açlığa, sefalete mahkum edilen  emekli hemşehrilerimiz için de Genel Başkanımız kürsüde cevabını verecek iktidara. Biz diyoruz ki en düşük emekli aylığı asgari ücret sınırında olmalı. En az asgari ücret olmalı. İki ikramiye biliyorsunuz CHP'nin mücadelesiyle gelmişti. Emekliye iki bayramda verilen ikramiyenin en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini bir kez daha emekli yurttaşlarımızla birlikte iktidara sesini duyuracaklar. Eğer iktidar, sesi hala duymamakta inat ediyorsa 31 Mart'ta olduğu gibi yine önümüze gelecek sandıkta gereken cevabı Denizli olarak vereceğiz. Denizli artık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına hazırdır."

Kaynak: ANKA

Gülizar Biçer Karaca, Yerel Haberler, Milletvekili, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Denizli'deki 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi... Gülizar Biçer Karaca: 'Denizli Artık Chp İktidarına Hazırdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

17:39
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 18:14:31. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'nin Denizli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Gülizar Biçer Karaca: "Denizli Artık Chp İktidarına Hazırdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.