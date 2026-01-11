CHP'nin Denizli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Gülizar Biçer Karaca: "Denizli Artık Chp İktidarına Hazırdır"

Haber: Tenzile AŞÇI - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(DENİZLİ) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, partisinin Denizli mitingi öncesinde yaptığı açıklamada, "Denizli 23 yıldır unutulmuş bir şehirdir. Kaderine terk edilmiş bir şehirdir. Denizli artık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına hazırdır" ifadesini kullandı.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 80'incisi Denizli'de gerçekleştiriliyor.

Mitinge ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, şunları söyledi:

"Denizlili hemşehrilerim bu yoğun yağmura rağmen bizi yalnız bırakmadılar. Bu coşkulu kalabalıktan dolayı onlara teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızı 80'inci mitinginde Denizli'de ağırlamanın da haklı, gururlu ve onurlu yaşıyoruz. Denizli 23 yıldır unutulmuş bir şehirdir. Kaderine terk edilmiş bir şehirdir. Bugün Denizlili hemşehrilerimiz işte bu kaderine terk edilmiş unutulmuş şehir olmasından dolayı 'CHP'nin iktidarında Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde iktidara hazırız. Sizi iktidar yapmaya hazırız' mesajını veriyorlar. Ben bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Ege'nin en büyük bilim merkezini Atatürk Bilim Merkezi'ni ilimize kazandıran Merkezefendi Belediye Başkanı'mıza da teşekkür ediyorum."

CHP'nin Meclis'teki "emekli nöbeti"ne ilişkin Karaca, şöyle konuştu:

"CHP olarak Meclis'te emekli vatandaşlarımızın emekli aylıklarını asgari ücret sınırına gelmesi için nöbetteyiz. Denizli emekli şehridir, emek şehridir. Denizli kadın istihdamının en güçlü olduğu illerden birisidir. O nedenle emeklilerin açlığa, sefalete mahkum edilen emekli hemşehrilerimiz için de Genel Başkanımız kürsüde cevabını verecek iktidara. Biz diyoruz ki en düşük emekli aylığı asgari ücret sınırında olmalı. En az asgari ücret olmalı. İki ikramiye biliyorsunuz CHP'nin mücadelesiyle gelmişti. Emekliye iki bayramda verilen ikramiyenin en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini bir kez daha emekli yurttaşlarımızla birlikte iktidara sesini duyuracaklar. Eğer iktidar, sesi hala duymamakta inat ediyorsa 31 Mart'ta olduğu gibi yine önümüze gelecek sandıkta gereken cevabı Denizli olarak vereceğiz. Denizli artık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına hazırdır."