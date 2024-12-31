CHP Milletvekili Gürer: 2025 Yılı Yoksulluk ve Hayat Pahalılığı Sorunlarıyla Gelecek - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürer: 2025 Yılı Yoksulluk ve Hayat Pahalılığı Sorunlarıyla Gelecek

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 yılına devrolan en önemli sorunun hayat pahalılığı ve yoksulluk olduğunu belirtti. Emekli ve işçi hakları ile eğitimdeki sorunlara da dikkat çekti.

31.12.2024 11:29  Güncelleme: 12:36
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 yılına devrolan en önemli sorunun hayat pahalılığı ve yoksulluk olduğunu belirterek, "Ehliyet affı, memur disiplin affı, üniversiteli işçilerin statü değişikliği gibi konular da 2025'e kalan sorunlar arasında. Çağdaş eğitimden uzaklaşılan bir süreç oluşturuldu. Öğrenciler barınma ve burs sorunları yaşıyor. Bütçede yer aldığı biçimiyle yüzde 44 üzerinde vergi artışları öngörülmektedir. Bu da dar ve sabit gelirli vatandaşlar için büyük bir yük olacaktır" ifadesini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yıllardır süregelen ve 2024 yılında gündemde olmasına karşın Cumhurbaşkanınca çözüm üretilmeyen dertlerin 2025 yılına kaldığını söyledi. Gürer, yaptığı yazılı açıklamada 2025 yılının sorunlarla geldiğini ve milyonlarca insanın yaşadığı krizin etkisiyle yoksullaştığını ifade etti.

"Evi olmayan emekliye kira yardımı yapılmalı"

Gürer, Cumhurbaşkanınca 2024 yılı "Emekli Yılı" olarak açıklanmasına karşın, bu yılın emekli için sürünme yılına dönüştüğünü belirtti. Yoksullaşmanın ötesinde, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL olmasının büyükşehirlerde ev kirasına dahi yetmediğini ifade etti. Gürer, "2008 yılında AKP iktidarının aylık bağlama oranını düşürmesiyle emekliler arasında ciddi farklar oluşurken memur emekli aylıklarının dahi asgari ücretin altına gerilediği bir dönem yaşandı" dedi.

Gürer, "2025 yılında emekli aylığı asgari ücrete eşitlenmeli, emekli intibak düzenlemesi yapılmalı, emekli ilaç katkı payı kaldırılmalı, bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalı, evi olmayan emekliye kira yardımı yapılmalı. Emekliye destek ancak bu talepler yerine getirilirse sağlanmış olur. AKP, emekli olmayı da emekli yaşamayı da zorlaştırıp sorunlu kılmıştır. EYT düzenlemesinde kademeli bir geçiş yapılmaması ciddi mağduriyet yaratmıştır. Emeklilikte adalet arayanlar arasında bir gün ile 17 yıl emekliliği ötelenenler, haklı olarak kademeli bir düzenleme beklemektedir" ifadesini kullandı.

"Taşeron işçilik, AKP ile başlasa da modern köleliğe dönüşen bu sistem sona ermelidir"

Gürer, 2024 yılı boyunca, 696 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonucu hizmet alım sözleşmesine takılıp haksız biçimde kadro hakları ellerinden alınan taşeronda kalan işçilerin mücadele yılı olduğunu ancak Cumhurbaşkanının bu çağrılara da çözüm getirmediğini söyleyerek, "Taşeronda kalanlar, çalıştıkları kurum ve kuruluşta yaptıkları işin kadrosuna alınmalıdır. Taşeron işçilik, AKP ile başlasa da modern köleliğe dönüşen bu sistem sona ermelidir. Belediye şirket işçileri belediye kadrosuna alınmalı ve yardımcı zabıtalara zabıta kadrosu verilmelidir" dedi. Gürer, 2024 yılından 2025 yılına sarkan sorunları şöyle sıraladı:

"Ehliyet affı, memur disiplin affı, üniversiteli işçilerin statü değişikliği 2025'e kalan sorunlar arasında"

"EYT 5 bin üzenlemesinin sağlanması, 3600 ek göstergeden yararlanamayanlara bu hakkın verilmesi, Bağ-Kur tescil ve esnaf prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi, ehliyet affı, memur disiplin affı, üniversiteli işçilerin statü değişikliği gibi konular da 2025'e kalan sorunlar arasında. Çağdaş eğitimden uzaklaşılan bir süreç oluşturuldu. Öğrenciler barınma ve burs sorunları yaşıyor. Mülakat kaldırılmalı ve öğrencilere daha fazla destek sağlanmalıdır."

Gürer, 2025 yılına devrolan en önemli sorunun hayat pahalılığı ve yoksulluk olduğunu da söyledi. Gürer, "Bütçede yer aldığı biçimiyle yüzde 44 üzerinde vergi artışları öngörülmektedir. Bu da dar ve sabit gelirli vatandaşlar için büyük bir yük olacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürer: 2025 Yılı Yoksulluk ve Hayat Pahalılığı Sorunlarıyla Gelecek - Son Dakika

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