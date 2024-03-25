CHP Milletvekili Gürer: AKP'nin tarım politikaları köylerin düşmesine sebep oluyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürer: AKP'nin tarım politikaları köylerin düşmesine sebep oluyor

CHP Milletvekili Gürer: AKP\'nin tarım politikaları köylerin düşmesine sebep oluyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP'nin tarım politikalarının köylerin düşmesine sebep olduğunu belirterek, tarımsal üretimin küçük aile tipi işletmelerinde sürdürülmesi gerektiğini ve köylere destek verilmesi gerektiğini söyledi. Gürer, yem ve saman fiyatlarının yükselmesi nedeniyle hayvancılığın azaldığını ve tarımsal üretimin tamamen bittiğini ifade etti.

25.03.2024 13:58  Güncelleme: 14:01
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "AKP iktidarının, sadece büyük şirketlerle tarımsal üretimi sürdürebileceğini düşünmesi ve bu yönde tarım politikaları benimsemesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından son derece yanlıştır. Kırsala dönüşün özendirilmesi ve tarımsal üretimin küçük aile tipi işletmelerinde içinde bulunduğu bir sistem içinde sürdürmek gerekmektedir. Bu yönde politikalar benimsenmeli, yapılan bu hata bir an önce düzeltilmeli ve köylerde tarımsal üretim içinde bulunan kişilere destek verilerek üretimin içinde kalması sağlanmalıdır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Tekneçukur köyünü ziyaret etti. Köyde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Esin ve hayvancılığı bırakan Tuncer Tunç, Gürer'e yaşadıkları sorunları anlattı.

"YEM VE SAMAN PAHALI OLDUĞU İÇİN HAYVANCILIĞI BIRAKTIK"

Köydeki hayvan varlığının binden 30'a düştüğünü ve daha önce 40 kişinin hayvancılıkla uğraştığını belirten Esin, şimdi köyde hayvancılık yapan tek kişinin kendisi olduğunu ifade etti. Gürer'in, "Hayvancılığı niye bıraktılar" sorusu üzerine hayvancılığı yeni bırakan Tuncer Tunç, "Yemle baş edemedik. Yem pahalı, saman pahalı olunca mecbur bıraktık. Yemle samana yetişemedik" dedi.

Köyde yem fiyatlarına tepki gösteren vatandaşlar, eskiden hayvancılıkla uğraşan bir hemşehrilerini örnek göstererek şöyle dedi:

"Şu arkadaşın 250 malı vardı. Bir tane malı kalmadı. Gücü yetmedi ki yem almaya. Bende de inek vardı, ben de sattım. Ben mecbur kaldım, sattım."

"AHIRI BIRAKIN EVLER BİLE BOŞ"

Gürer, köyde ahırları ve ağılların durumunu sorması üzerine Tunç, "Ahırlar da boş, ağıllar da boş. Ahırı falan bırakın vekilim, evler bile boş" yanıtını verdi.

"22 YILDIR MİLLETİN HAYVANCILIK YAPACAK, EKECEK GÜCÜ YOK"

Köyde tarımsal üretimin tamamen bittiğini belirten Tunç, "Bizim köyde en fakirinin 3 tane ineği, 10 tane koyunu, 10 tane keçisi olurdu. Şimdi ise hiçbir şey yok. 22 yıldır bitti. Şu geldiğiniz arazilerde ben inek güderdim, inekleri milletin ekinine zarar vermeden geçireceğiz diye orman işletmesinin yetiştirmiş olduğu serbest yerlere ineklerimizi sürerdik. Şimdi arazi bomboş, komple bomboş. Ekecek milletin gücü yok"dedi.

Gürer, "AKP iktidarının yanlış tarım politikaları, tarımsal üretimin kalesi olan köylerin düşmesine sebep olmaktadır. Küçük aile tipi dediğimiz işletmelerin kapanması, ülke tarımına ciddi zararlar verecektir. AKP iktidarının sadece büyük şirketlerle tarımsal üretimi sürdürebileceğini düşünmesi ve bu yönde tarım politikaları benimsemesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından son derece yanlıştır. Kırsala dönüşün özendirilmesi ve tarımsal üretimin küçük aile tipi işletmelerinde içinde bulunduğu bir sistem içinde sürdürmek gerekmektedir. Bu yönde politikalar benimsenmeli, yapılan bu hata bir an önce düzeltilmeli ve köylerde tarımsal üretim içinde bulunan kişilere destek verilerek üretimin içinde kalması sağlanmalıdır. Kırsala ve köye ihtiyaç olan destekler verilmelidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürer: AKP'nin tarım politikaları köylerin düşmesine sebep oluyor - Son Dakika

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