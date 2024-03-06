CHP Milletvekili Gürer, Niğde'de Pazar Ziyareti Yaptı ve Fiyatların Yüksekliğine Dikkat Çekti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürer, Niğde'de Pazar Ziyareti Yaptı ve Fiyatların Yüksekliğine Dikkat Çekti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde pazar ziyareti yaparak esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Gürer, pazarda biber ve patlıcan fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek, vatandaşların bu ürünleri nasıl alıp yemek yapacaklarını sordu. Pazarcı esnafı da maliyetlerin artması ve satışların düşmesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Gürer, fiyatların yükselmesinin girdi maliyetlerinin artmasından kaynaklandığını vurguladı.

06.03.2024 12:06
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CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde pazar ziyareti yaptı, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Gürer, "Biberin tanesi 2 lira 10 kuruş. Patlıcanın kilosu da 50 lira. Bir adet patlıcan 9 lira 75 kuruş. Vatandaş bunları alıp akşam yemek yapacak, nasıl yapacak" dedi. Bir pazarcı esnafı, "Vatandaşımızın da hali perişan. Eski satışların yüzde 50'si yok. Her hafta düşüyor. Biberin adedi 2 lira 10 kuruş olursa nasıl olacak? Dilini ısıran gidiyor" diye dert yandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Gürer, pazarda farklı ürünlerin tane üzerinden fiyatını sordu. Gürer'in isteği üzerine bir biber ile bir patlıcanı tartan esnaf, "Biberin tanesi 2 lira 10 kuruş, ekonomimiz uçuyor" dedi.

Gürer, "Ünlü Bor pazarındayız. Bir adet biber 2 lira 10 kuruşa tekabül ediyor. Kilosu 70 lira. Şimdi terazimizin üstüne koyuyoruz. Evet, bir adet biber 2 lira 10 kuruş. Patlıcanın kilosu da 50 lira. Bir adet patlıcan 9 lira 75 kuruş." şeklinde konuştu.

Ömer Fethi Gürer, "Pazardan vatandaş bunları alıp akşam yemek yapacak. Nasıl yapacak? Bu ürünlerin geldiği yerdeki alınış fiyatlarına nakliyeyi de kattığınız zaman pazarcı esnafıyla sohbet ettik, 'Ben bunu başa baş satıyorum. Bundan başka yapacak işim yok. Tezgahım açık kalsın diye uğraşıyorum'." Pazarcı esnafı ise, "Alış fiyatına doğru düzgün zam yapmadan satmak mecburiyetinde kalıyoruz. Mazot 42-43 liraya çıktı. Ürüne nakliye girdi etkisi arttı" dedi. Esnaf, "Vatandaşımızın da hali perişan. Eski satışların yüzde 50'si yok. Her hafta düşüyor. Biberin adedi 2 lira 10 kuruş olursa nasıl olacak? Dilini ısıran gidiyor" şeklinde konuştu.

"MAZOTA ZAM AYNEN FİYATA YANSIYOR"

Gürer'e dert yanan pazarcı esnafı, "Çilek Silifke'den geliyor, 80 lira; muz 40 lira Anamur'dan, salatalığı 23'e aldım, 25'e satıyorum. Biber 70 lira, kabak 20, patlıcan 50 lira. Bunların hepsi farklı illerden nakliye ile geliyor, fiyata mazot zammı direkt etkiyor. Vatandaş tezgaha geliyor, bakıyor, gidiyor. Bizim maliyetlerimiz arttı. Bende pazarcılığı bırakmayı düşünüyorum. Yok valla yapılacak tadı kalmadı. Bana iş bul, bırakayım bu işi. Bir poşet 60 lira olduktan sonra, mazot 42-43 lira olduktan sonra nasıl yaşayacağım" dedi.

Gürer, pazarda tezgah açan kadın esnafa da "Nasıl patlıcan alabiliyor mu millet" diye sordu. Pazarcı kadın, "Valla almıyorlar. Daha yeni acı bibere 100 lira dedim. Adamın kafası döndü, nereye gittiğini bilmiyor. 'Bana 10 liralık patlıcan ver, orucum' diyor. Tarttım ver bakalım 1 patlıcan ne kadar geliyor. 150 gram 9 lira" dedi. Başka bir pazarcı esnafının tezgahında satılan fasulyeyi soran Gürer, "Taze fasulye kilosu 100 lira. Fasulyeyi alan oluyor mu" dedi. Pazarcı da "Alıyorlar ama yarım kilo alıyorlar" yanıtını verdi.

Kuru bakliyat satan pazarcı esnafı ile de görüşen Ömer Fethi Gürer, fiyatları sordu. Pazarcı esnafı, "1 kg mercimek 80 lira, toptan 70 liraya bulamıyoruz şu an. Kuru fasulye 60 lira, nohut piyasada 60-70 lira benim ürünüm olduğu için 50 liraya veriyorum. Satın alsam o da 60-70 lira. Barbunya 80 lira, bulgur 30 lira" dedi. Gürer, "Vatandaşın alımı nasıl" sorusuna esnaf, "Hiç yok" yanıtını verdi. Gürer, "Markete gitti mi bunlar 2 katı, ama yine de senden alan yok. Öyle mi" diye sordu. Esnaf, "Biraz önce biri geldi. 'Mercimek ne kadar?' dedi. 80 lira dedim. '30 liralık ver bana' dedi. Bir avuç kadar geldi. Ben utandım. Ne yapayım? Ben yalnız doymam onla" derken, Gürer "Avuçla mı mercimek alıyor yani" diye sorduğu esnaf, "Verdiğim şu işte 30 liraya" diyerek verdiği miktarı gösterip, "Şunla ben doymam. Bir de gidip aile ile yiyecek bunu. 80 liraya satıyorum. Yeşil mercimeği 70 liraya zaten ben alıyorum. 10 lira kar edeceğim, o da poşete, ona buna gidiyor. Bana bir şey kalmıyor. Nohut piyasası 60-70 lira. Ben kendim ürettiğim için 50 liraya satıyorum." dedi. Gürer, fiyatlar artışının nedenini sorduğu pazarcı esnafıyla şöyle bir diyalog yaşandı:

Esnaf: "Şöyle vekilim, biz alırken örnek veriyorum tohum alacağım, tarım krediye vardım. Benim buğdaya 5 lira verdi. Alırken tohumu 18 liraya aldım. Bir de bizden alırken 40 nazla alıyorlar. Yok rutubet mi var içinde, nem mi var içinde? 40 dereden su getiriyorlar."

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Girdi maliyeti artıkça satış fiyatları artıyor. Pazar yerinde dahi fiyatlar böyle olursa marketleri varın siz düşünün." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürer, Niğde'de Pazar Ziyareti Yaptı ve Fiyatların Yüksekliğine Dikkat Çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gürer, Niğde'de Pazar Ziyareti Yaptı ve Fiyatların Yüksekliğine Dikkat Çekti - Son Dakika
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