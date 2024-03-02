CHP Milletvekili Gürer, taklit ve tağşiş ürünleriyle ilgili uyarıda bulundu

Güncel

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın göreve geldiğinden beri taklit ve tağşiş ürünleri piyasaya sürenlerle ilgili kamuoyuna açıklama yapılmadığını söyledi.

Gürer, TBMM'de yaptığı konuşmada ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilmiyoruz."dedi ve gıda ile ilgili denetim sorunlarına dikkati çekti. Gürer, "Belediyelerin elinden yetki alındıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığının kadroları bu denetimler için yeterli değil, işimiz ihbara kaldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı göreve geldiğinden beri taklit, tağşiş ürünlerle ilgili kamuoyuna hiç açıklama yapmadı. Ondan önceki bakanlar, 2010 yılında çıkarılmış olan yönetmelikle düzenlenen, en azından hileli, taklit, tağşiş ürünleri satanları teşhir ediyordu, bu teşhir de ortadan kalktı" diye konuştu.

Kayıt dışına da işaret ettiği konuşmasında, bazı gıda ürünlerinin içeriğindeki sorunlara da değinen Gürer, "Dar denetim kadrosuyla yeterli denetim yapılmıyor, kayıt dışı patladı ve içerik olarak da içindeki ürünlerle, tüketenler aldatılıyor. Bakınız, at etinin, tek tırnaklı hayvanların etinin 'dana eti' diye, kimi köftede, kimi kebapta kullanımı yaygınlaştı, bununla ilgili geçmiş açıklamalara bakarsanız bunun doğruluğunu görmüş olursunuz. Alkolsüz içeceklerde ilaç etken maddesi, hileli bal, bitki çayının içinde boya, zeytinyağının içinde tohum yağları; çikolata, enerji içecekleri ve takviye edici gıdalarda ilaç etken maddeleri yer alıyor. İşin düşündürücü ve acı olanı şu: 'Limonata, çocukların aktivite bozukluğuna neden olur.' diye etiketine yazılıyor ama çocuklarımızın onu tüketmesinin önüne geçilmiyor" dedi.

Gürer, "Gıda olayında portör muayenesi ve akciğer filmi daha önce belediyelerin kontrolündeydi; bu, bu işi yapanlara bırakıldı. Kayıt dışı eleman çalıştıranların bu kontrolleri de yaptırmaması insan sağlığı açısından önemli risktir. Onun için, gıdayla ilgili denetimlerin sıklaştırılmasıyla işini doğru yapan esnaf hak ettiği değeri bulurken. hileli ürünleri, taklit, tağşiş ürünleri piyasa sunanların da buradan ayıklanması gerekir. İlaç takviyeleri dahil, gıda takviyeleri dahil,bunlarla ilgili Avrupa Birliği normlarından söz ediliyor ama Türkiye'de üretilen ürünlerin içerik açısından sorunlu olduğu bir gerçek. süt olmayan peyniri yiyoruz. Bitkisel yağ, kemik unu ve nişastayla üretilen peynir piyasaya sunuluyor. Neden? Tüketiciler, ekonomik kriz nedeniyle artan fiyatlardan dolayı uygun fiyatlı ürün arıyor. Bunun da hilesini yapanlar, denetim dışı kalıyor" şeklinde konuştu.

Ömer Fethi Gürer, "Tarım ve Orman Bakanlığının şikayete dayalı ya da davul zurnayla gidip denetim yapması yerine, doğrudan belediyelerin yetkileri bir an önce artırılmalı ve bu konuda taklit, tağşiş, hileli ürün satanların canına okunmalı çünkü hepimizin sağlığı risk altındadır. Onun için, toplumda yaygınlaşan bazı hastalıklar dahil, hileli ürünlerin, taklit, tağşiş ürünlerin hem paramıza hem de sağlığımıza olan olumsuz etkileri dikkate alınmalıdır" dedi.