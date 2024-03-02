CHP Milletvekili Gürer, taklit ve tağşiş ürünleriyle ilgili uyarıda bulundu

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın göreve geldiğinden beri taklit ve tağşiş ürünleri piyasaya sürenlerle ilgili kamuoyuna açıklama yapılmadığını söyledi.
Gürer, TBMM'de yaptığı konuşmada ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilmiyoruz."dedi ve gıda ile ilgili denetim sorunlarına dikkati çekti. Gürer, "Belediyelerin elinden yetki alındıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığının kadroları bu denetimler için yeterli değil, işimiz ihbara kaldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı göreve geldiğinden beri taklit, tağşiş ürünlerle ilgili kamuoyuna hiç açıklama yapmadı. Ondan önceki bakanlar, 2010 yılında çıkarılmış olan yönetmelikle düzenlenen, en azından hileli, taklit, tağşiş ürünleri satanları teşhir ediyordu, bu teşhir de ortadan kalktı" diye konuştu.
Kayıt dışına da işaret ettiği konuşmasında, bazı gıda ürünlerinin içeriğindeki sorunlara da değinen Gürer, "Dar denetim kadrosuyla yeterli denetim yapılmıyor, kayıt dışı patladı ve içerik olarak da içindeki ürünlerle, tüketenler aldatılıyor. Bakınız, at etinin, tek tırnaklı hayvanların etinin 'dana eti' diye, kimi köftede, kimi kebapta kullanımı yaygınlaştı, bununla ilgili geçmiş açıklamalara bakarsanız bunun doğruluğunu görmüş olursunuz. Alkolsüz içeceklerde ilaç etken maddesi, hileli bal, bitki çayının içinde boya, zeytinyağının içinde tohum yağları; çikolata, enerji içecekleri ve takviye edici gıdalarda ilaç etken maddeleri yer alıyor. İşin düşündürücü ve acı olanı şu: 'Limonata, çocukların aktivite bozukluğuna neden olur.' diye etiketine yazılıyor ama çocuklarımızın onu tüketmesinin önüne geçilmiyor" dedi.
Gürer, "Gıda olayında portör muayenesi ve akciğer filmi daha önce belediyelerin kontrolündeydi; bu, bu işi yapanlara bırakıldı. Kayıt dışı eleman çalıştıranların bu kontrolleri de yaptırmaması insan sağlığı açısından önemli risktir. Onun için, gıdayla ilgili denetimlerin sıklaştırılmasıyla işini doğru yapan esnaf hak ettiği değeri bulurken. hileli ürünleri, taklit, tağşiş ürünleri piyasa sunanların da buradan ayıklanması gerekir. İlaç takviyeleri dahil, gıda takviyeleri dahil,bunlarla ilgili Avrupa Birliği normlarından söz ediliyor ama Türkiye'de üretilen ürünlerin içerik açısından sorunlu olduğu bir gerçek. süt olmayan peyniri yiyoruz. Bitkisel yağ, kemik unu ve nişastayla üretilen peynir piyasaya sunuluyor. Neden? Tüketiciler, ekonomik kriz nedeniyle artan fiyatlardan dolayı uygun fiyatlı ürün arıyor. Bunun da hilesini yapanlar, denetim dışı kalıyor" şeklinde konuştu.
Ömer Fethi Gürer, "Tarım ve Orman Bakanlığının şikayete dayalı ya da davul zurnayla gidip denetim yapması yerine, doğrudan belediyelerin yetkileri bir an önce artırılmalı ve bu konuda taklit, tağşiş, hileli ürün satanların canına okunmalı çünkü hepimizin sağlığı risk altındadır. Onun için, toplumda yaygınlaşan bazı hastalıklar dahil, hileli ürünlerin, taklit, tağşiş ürünlerin hem paramıza hem de sağlığımıza olan olumsuz etkileri dikkate alınmalıdır" dedi.
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili Gürer, taklit ve tağşiş ürünleriyle ilgili uyarıda bulundu - Son Dakika
Düzce'de 5 yıldır görev yapan İl Genel Meclisi üyeleri son kez toplandı. Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından düzenlenen plaket töreninde, İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür plaketi verildi. Vali Aslan, üyelere aileleriyle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diledi. Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.
Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Birimi, Haluk Alıcık Huzurevi'nde kalan yaşlı bireylerin iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla bir eğitim düzenledi. Eğitime katılan huzurevi sakinleri, yeni iletişim becerileri edinmenin yanı sıra birbirleriyle daha yakın ve anlayışlı ilişkiler kurma fırsatı buldu.
Enez, Keşan ve İpsala'da yaşayan üç kişi, otomobil, evden cep telefonu ve motosiklet hırsızlığıyla karşılaştı. Mağdurlar, polise başvurarak şikayetçi oldu.
Elazığ'da yapılan bir fuhuş operasyonunda 2 farklı güzellik salonunda çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında ayrıca 128 kişiye idari para cezası uygulandı ve iş yerleri ile ilgili idari işlem yapılacağı belirtildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otizm hastası 12 yaşındaki Belinay Özay, apartmanın 3. katındaki camdan düşerek hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Belinay, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde gözyaşlarına boğulan annesi ise komşuları tarafından sakinleştirildi.
Ankara'da kanadı yaralı ve bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki ak kuyruklu kartal, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edilmeye başlandı. Kartalın uzun süre aç kaldığı ve ciddi yaralarının bulunduğu belirtilirken, tedavi sürecinin kritik olduğu ifade edildi.
Konya'da eczane teknisyenleri, işitme engelli müşterileriyle daha rahat iletişim kurabilmek için Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (KOMEK) işaret dili eğitimi alıyor. KOMEK'e başvuran eczane teknisyenleri, işitme engellilerle daha iyi iletişim kurabilmek ve daha iyi hizmet verebilmek için işaret dili öğrenmek istediklerini belirtti. KOMEK tarafından düzenlenen eğitimlerde 46 eczane teknisyeni, 78 saat boyunca işaret dili eğitimi alacak. Eczane teknisyenleri, eğitim tamamlandığında tercümana ihtiyaç duymadan işitme engelli bireylerle hızlı ve doğru iletişim kurabileceklerini ifade etti.
"Arabeskin Babası" veya "Müslüm Baba" olarak tanınan arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in vefatının üzerinden 11 yıl geçti.
Ordu'da fındık bahçelerinde popülasyonu artan kahverengi kokarca zararlısının bulunabileceği kışlaklarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde geçen yıl popülasyonunun arttığı gözlemlenen ve kışı kullanılmayan evlerin yanı sıra çatı aralarında ve serender gibi yerlerde geçirdikleri tespit edilen kahverengi kokarcanın yeniden yayılmasını önlemek amacıyla Ordu Valiliği tarafından bir süre önce eylem planı hazırlandı.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, dünya genelindeki çatışmalarda her zaman barışçıl çözümleri desteklediklerini ve çatışmalardan doğan sorunlara çözüm ararken diplomasinin başvurulması gereken ilk yol olduğunu söyledi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere yönelik dron destekli trafik ve asayiş denetimi yapıldı. Denetimde bin 28 araç durdurulurken, sürücülerin kimlik sorgulamaları ve evrak kontrolleri yapıldı. Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kurallara uydukları gözlenen sürücülere cezai işlem uygulanmadı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü 15 Eylül 1918'de Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa'nın vefatının üzerinden 75 yıl geçti.
Sizin düşünceleriniz neler ?