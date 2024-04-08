CHP Milletvekili Gürer: Vatandaşlarımız Bayramları Kutlayamaz Hale Geldi

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşın yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek, "Emekli, kapısına gelen davulcuya verilecek bahşiş nedeniyle kapısını açamaz duruma geldi. AKP iktidarları, vatandaşlarımızı iki dini bayramımızın birinde kurban kesemez, diğerinde tatlıya erişemez duruma getirdi" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşın bayramları bayram tadında kutlayamaz hale geldiğini söyledi. Gürer yaptığı açıklamada, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşın bayram için şeker, tatlı bile alamadığını belirten Gürer, "Geçmişte Ramazan Bayramı mı şeker bayramı mı diye tartışma vardı. Sonunda AKP şekerin fiyatlarının artmasıyla bayramın yalnızca Ramazan Bayramı olarak tanınmasını sağladı" diye konuştu.

Vatandaşların artık bayramlarda çocuklarına giysi ve ayakkabı da alamadığını söyleyen Gürer, ekonomik krizin dedeyi toruna bayram harçlığı veremeyecek duruma düşündüğünü ifade etti.

Gürer, açıklamasında şunları söyledi:

Emekli, kapısına gelen davulcuya verilecek bahşiş nedeniyle kapısını açamaz duruma geldi. Davulcular çoğu kapıdan boş dönüyorlar. Ekonomik krizin yarattığı sorunlar, bayramların özelliğini de değiştirdi. Geçmişte tatlılar hazırlanırdı, gelen konuklara tatlılar ikram edilirdi. Şekerin, tatlının malzemesindeki fiyatlardaki artış, ondan da mahrum bıraktı. AKP iktidarları, iki dini bayramımızın birinde kurban kesemez, diğerinde tatlıya erişemez duruma getirdi vatandaşlarımızı. Bu süreç içinde bayram eş, dost, akraba ziyaretleriyle devam etse de geçmişteki bayram tadında bayram yaşanamayacak."