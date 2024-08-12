CHP Milletvekili Gürsel Erol, tercihli oy sisteminin yeniden getirilmesini istedi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürsel Erol, tercihli oy sisteminin yeniden getirilmesini istedi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, halkın iradesinin kendi inisiyatifiyle doğrudan sandığa yansıması için tercihli oy sisteminin yeniden getirilmesini talep etti.

12.08.2024 17:28
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(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, halkın iradesinin kendi inisiyatifiyle doğrudan sandığa yansıması için 1991 yılında yapılan seçimlerde uygulanan tercihli oy sisteminin yeniden getirilmesini istedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı yazılı açıklamada; Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik önerisinde bulundu. Milletvekili sayısının 450'ye düşürülmesini ve tercihli oy sisteminin tekrar getirilmesini isteyen Erol, şunları kaydetti:

"Seçim sistemimizin ve Siyasi Partiler Yasası'nın 12 Eylül Darbesi'nin bir ürünü olduğu gerçekliği ile seçim sistemimizin daha demokratik olması için Siyasi Partiler Yasası ve seçim yasaları değiştirilmelidir. Halkın iradesinin kendi inisiyatifiyle doğrudan sandığa yansımasını sağlamak amacıyla 1991 yılında uygulanan tercihli oy sistemi geri getirilmelidir. Seçmen hangi partiye oy verirse versin herhangi bir partinin listesindeki milletvekiline işaret yöntemiyle oy verebilmelidir. Milletvekili sayısı 450'ye düşürülmeli ve 100 milletvekili Türkiye Milletvekili olarak partilerin aldığı oy oranına göre Meclis'te temsil edilmelidir. 100 Türkiye Milletvekilinin dağılımı partilerin aldığı oy oranına göre dağıtılırken bu dağıtıma Türkiye barajı uygulanmamalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürsel Erol, tercihli oy sisteminin yeniden getirilmesini istedi - Son Dakika

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