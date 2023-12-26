CHP Milletvekili: İlkokul mezunu ve üniversite mezununun maaşları neredeyse eşitlendi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Gençler umutsuz ve mutsuz… ya işsiz kalıyorlar ya da çok düşük maaşlara çalışıyorlar. İlkokul mezunu ve üniversite mezununun aldığı maaşlar neredeyse eşitlendi… TÜİK verilerine göre; yükseköğretim mezunları ile ilkokul ve altı eğitimli çalışanlar arasında kazanç farkı, son 15 yıllık dönemde 2,73 katından 1,92 kata kadar geriledi" açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TÜİK'in 2022 yılı Kazanç Yapısı İstatistiklerini değerlendirdi. Demir'in açıklamasına göre; Türkiye'de 2022 yılında ortalama kişi başı kazanç 12 bin 450 lira olarak açıklandı. Eğitim durumuna göre yapılan değerlendirmede ise yükseköğretim mezunuyla, ilkokul ve altı eğitimliler arasındaki ücret makasının kapandığı görüldü. Türkiye'de artık üniversite mezunları da ilkokul mezunları da aynı paraları alıyor. Demir'in açıklaması şöyle:

"Niteliksiz apartman üniversiteleri, yeterli öğretim kadrosu bulunmayan fakülteler ile çok sayıda üniversiteli işsiz yarattılar. Bunun sonucunda maalesef gençlerimiz eğitim alanları dışında işlere yönelmek zorunda kaldı.

Gençler umutsuz ve mutsuz… ya işsiz kalıyorlar ya da çok düşük maaşlara çalışıyorlar. İlkokul mezunu ve üniversite mezununun aldığı maaşlar neredeyse eşitlendi. TÜİK verilerine göre yükseköğretim mezunları ile ilkokul ve altı eğitimli çalışanlar arasındaki kazanç farkı, son 15 yıllık dönemde 2,73 katından 1,92 kata kadar geriledi.

AKP hükümeti her ile bir üniversite açarak, kontenjanları arttırarak lisans eğitimin kalitesini ayaklar altına aldı. Her sene ihtiyaçtan daha fazla mezun veren üniversiteler neticesinde yükseköğretim mezunları arasında işsizlik arttı. Bununla birlikte artan mezun sayısı ve iş ilanlarına yapılan yüksek oranlardaki başvurular nedeniyle üniversite mezunlarına teklif edilen maaşlar asgari ücrete geriledi. 'Türkiye Yüzyılı' diye övündükleri tablo, herkesin açlık sınırının altında maaş aldığı bir tabloya dönüştü. Ne demişlerdi, 'yaparsa AKP yapar'. Milletimizi sefalet ligine düşürdüler. Yazıklar olsun."