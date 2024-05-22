CHP Milletvekili Kara: Esnafın omuzlarına artan enflasyonun maliyeti yüklenemez - Son Dakika
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CHP Milletvekili Kara: Esnafın omuzlarına artan enflasyonun maliyeti yüklenemez

CHP Milletvekili Kara: Esnafın omuzlarına artan enflasyonun maliyeti yüklenemez

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Türkiye'de esnafın kredi faizlerinde yapılan artışı eleştirerek, esnafın maliyet artışlarının altından nasıl kalkabileceğini sordu. Kara, bu uygulama değişikliğinin iptal edilmesi gerektiğini belirtti ve iktidarın küçük esnafı ve emekçi yurttaşları mağdur ettiğini ifade etti.

22.05.2024 13:23
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(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Ülkenin ekonomik şartları ortadayken artan enflasyonun maliyeti esnafın omuzlarına yüklenemez. Halihazırda yaşama tutunmaya çalışan esnaflarımız maliyet artışlarının altından nasıl kalkabilir? Esnafı icra kapılarına mı düşüreceksiniz? 0 1 Mayıs 2024 itibariyle yürürlüğe konan bu uygulama değişikliği ivedilikle iptal edilmelidir" ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de esnafın ticari çalışmalarına destek olunması amacıyla, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandırılan kredilerin faiz oranlarında yapılan artışı eleştirdi.

Piyasalarda meydana gelen olumsuz gelişmelerin, ekonomideki darboğazın, kaynak maliyetlerindeki artışların faturasının yine halka kesildiğini vurgulayan Kara, Kefalet Kredi Kooperatifleri üzerinden esnafa verilen kredi faizlerinde, yüzde 7,5'ten kullandırılan kredilerde yüzde 17'ye, yüzde 24'ten kullandırılan kredilerde ise yüzde 28'e varan artışlar yapıldığını anlattı.

Açıklanan faiz artışlarının, önceden alınan kredileri de kapsadığını belirten Kara, şöyle devam etti:

"Görüyoruz ki, 10 Ekim 2022 ile 9 Temmuz 2023 arasında çekilen tüm kredilerde bu artış oranları işletilmiştir. Taksitleri devam eden kredinin faizinin artırılması kabul edilecek bir iyileştirme olamaz. Esnafımız zamanında bu krediyi kendi ödeme koşullarını planlayarak almıştır. Ülkenin ekonomik şartları ortadayken artan enflasyonun maliyeti esnafın omuzlarına yüklenemez. Halihazırda yaşama tutunmaya çalışan esnafımız maliyet artışlarının altından nasıl kalkabilir? Esnafı icra kapılarına mı düşüreceksiniz? 1 Mayıs 2024 itibarıyla yürürlüğe konan bu uygulama değişikliği ivedilikle iptal edilmelidir.

Bu durumdan 'bir miktar güncelleme zorunluluğu yapılması' diye bahsediyorlar. Piyasalardaki koşullardan ötürü bu zorunluluk doğuyormuş. Biz ise siftah yapamayan,elektrik doğalgaz faturasını bağkur borcunu dahi ödeyemeyen esnafın enflasyon altında ezilmesi diyoruz. Ekonomik yıkımın müsebbibi esnaf değil, ülkeyi yönetemeyen AKP iktidarıdır."

"İktidar yine aldığı kararlarla, küçük esnafı ve emekçi yurttaşımızı mağdur ediyor"

Kara, söz konusu kredi faiz artışlarının etkilerinin birkaç ay sonra oldukça ağır bir tabloyla ortaya çıkacağını vurgulayarak,  bu yanlıştan geri dönülmesi gerektiğini belirtti. Kara, "Kredi çeken esnaf zaten toparlanmak için başvurduğu, kendi ödeme koşullarına göre ödeme planını yaptığı kredide geriye dönük faiz ile nasıl başa çıkacak? Bu olacak iş değildir. Bu karar iptal olmaz ise birkaç ay sonra göreceğiz ki işletilen bu  faiz oranı ile küçük esnafın zaten azalan işleri onları iyice borç sarmalına sürükleyecek ve bazı işyerlerinde personellerin işten çıkarılması yoluna başvurulacaktır. Sözün özü, işsizlik artacak, borçlu esnaf daha da borçalanacak. İktidar yine aldığı kararlarla, küçük esnafı ve emekçi yurttaşımızı mağdur ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Kara: Esnafın omuzlarına artan enflasyonun maliyeti yüklenemez - Son Dakika

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