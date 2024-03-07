CHP Milletvekili Kılıç, öğrencilere parayla yemek satılmasına tepki gösterdi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nca ilkokul çocukları için başlatılan "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" uygulaması kapsamında öğrencilere parayla yemek satılacağını ileri sürerek bu duruma tepki gösterdi. Kılıç, "Milli Eğitim Müdürlüklerinin okullara gönderdiği ve okulların da veli gruplarında paylaştığına göre çorba içmek isteyen öğrenciler 25 lira ödemek zorunda. Çocuğunun cebine harçlık koyan var koyamayan var. Biri yerken diğeri bakacak, sizin de vicdanınız bunu kabul edecek öyle mi? Yazıklar olsun size. Evladına bir tas çorbayı ücretsiz veremeyen devlet olur mu" dedi. Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nı uygulamadan vazgeçmeye çağırdı.
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" uygulamasıyla öğrencilerden 25 lira yemek ücreti alınacağını iddia ederek duruma tepki gösterdi. MEB'in uygulama kapsamında ilkokul öğrencilerine parayla çorba satacağını ifade eden Kılıç, şunları söyledi:
"Milli Eğitim Bakanlığınca, 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' programı kapsamında, okul kantinlerinde öğrenciler için 'çorba ve meyve günü' etkinliğinin uygulamasına başlandı. Buraya kadar her şey alkışı hak ediyor ancak bu uygulama ücretli olacakmış.
BİR TAS ÇORBA 25 TL
Milli Eğitim Müdürlüklerinin okullara gönderdiği ve okulların da veli gruplarında paylaştığına göre, çorba içmek isteyen öğrenciler 25 lira ödemek zorunda. Çocuğunun cebine harçlık koyan var koyamayan var. Biri yerken diğeri bakacak, sizin de vicdanınız bunu kabul edecek öyle mi? Yazıklar olsun size.
Evladına bir tas çorbayı ücretsiz veremeyen devlet olur mu? Biz, okullarda en azından bir öğün yemek ücretsiz verilsin derken Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunu paraya çevirecek başka planları olduğunu böylelikle öğrenmiş olduk. Programın başlatılması için 4 Mart Dünya Obezite Günü'nü seçmişler bir de. Siz obeziteyle değil vatandayla mücadele ediyorsunuz. Okula aç gidip aç dönen çocukları düşünmediğiniz belli. Çocukların psikolojisinde daha derin yaralar açmadan derhal bu uygulamadan vazgeçin."
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