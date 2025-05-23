CHP Milletvekili Kılıç, Silahlı Saldırı Davasında Tanıklık Etti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Kılıç, Silahlı Saldırı Davasında Tanıklık Etti

23.05.2025 18:51  Güncelleme: 19:07
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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşanan silahlı saldırı davasında tanık olarak ifade verdi. Kılıç, saldırının hemen öncesinde yaşanan tehditleri ve saldırı girişimini aktardı.

(İZMİR)- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'li Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır'a yönelik silahlı saldırı davasında tanık olarak ifade verdi.

CHP'li Kılıç, Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimatla verdiği ifadede, seçimlerin yenilendiği 2 Haziran 2024 tarihinde seçim günü seçim çalışması yapmak için bir grup milletvekili ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine gittiklerini, Şerafettin Bahadır'ın da içinde bulunduğu CHP heyeti ile birlikte ilçede seçim günü ziyaretler yaparken gittikleri bir köyde kalabalık bir grubun üzerlerine doğru yürüdüğünü belirtti.

Kılıç, adını sonradan öğrendiği ve silahlı saldırı davası kapsamında tutuklu olan Ejder Uzunluoğlu'nun Bahadır'ın üzerine yürüyüp, tehdit ettiğini söyledi. Ejder Uzunluoğlu'nun elini kaldırarak Bahadır'a yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu ve "sana haber yollamadık mı senin bacaklarını kıracağız" gibi sözler sarf ederek Bahadır'a yöneldiğini ve tam vuracakken kendisinin bu kişinin elini havadayken tutarak araya girdiğini belirtti.

CHP'nin Pınarbaşı'nda art arda kazandığı seçimlerden 20 gün sonra 21 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırıda Bahadır ağır yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili Pınarbaşı Belediyesi eski başkanının kardeşi ve yeğeni tutuklanmıştı.

Kılıç, Adliye çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şerafettin Bahadır'ın başına gelenler ne ilkti ne de son oldu. Siyasal şiddeti sona erdirmek için bunu bir demokrasi sorunu olarak görmek zorundayız. Bu basit adli bir olay değildir. CHP olarak, demokratik süreçlere gölge düşüren her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Kılıç, Silahlı Saldırı Davasında Tanıklık Etti - Son Dakika

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