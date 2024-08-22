CHP Milletvekili Melih Meriç Gaziantep'te Çiftçileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Melih Meriç Gaziantep'te Çiftçileri Ziyaret Etti

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CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'te çiftçilerin sorunlarını dinledi ve tarım konusunda tedbir alınması gerektiğini belirtti.

22.08.2024 15:45
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(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'te çiftçilerin sorunlarını dinledi. Meriç, "Bir yandan gastronomi nidaları diğer yandan kan ağlayan çiftçilerimiz var. Coğrafi işaret almakla övünmek yerine çiftçimize ve topraklarımıza sahip çıkmalıyız" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'te çiftçileri ziyaret etti. Biber üreticilerinin sorunlarını dinleyen Meriç, son 20 yılda yanlış politikalar nedeniyle Gaziantep'in hızlı büyüyen düzensiz gelişen ve hormonlu bir kent haline geldiğine dikkat çekti. Melih Meriç şunları söyledi:

"Gaziantep sanayide gelişirken tarımda geriye gidiyor. Son 20 yılda binlerce hektar tarım arazisi sanayileşmeye kurban edildi. Meralar azalınca hayvancılık bitti. Gaziantep'in başta fıstık olmak üzere birçok tarım ürününde rekolte azalmaya devam ediyor. Peki bu konuda bir tarım çalıştayı neden yapılmıyor. Topraklar suya susamış, çiftçiler girdi fiyatları nedeniyle üretimden uzaklaşıyor. Bu acı gerçeklerle ne zaman yüzleşmeye başlarsak tarım o zaman ileri gidebilir. Bölgemizdeki ilgili oda başkanları ve çiftçilerimizi dinledim. Tek kelime ile Gaziantep'in tarımsal geleceği tahdit altında."

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, 24 Ağustos günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı fıstık mitingi öncesi ilçe ziraat odaları ve çiftçileri ziyaret ederek mitinge davet etti. Meriç, İslahiye ve Nurdağı'nda biber, Oğuzeli'nde nar ve kurutmalık, Araban'da Sarımsak, Nizip'te fıstık ve diğer ilçelerde de farklı tarım ürünleri üreten çiftçileri dinledi. Ziyaretlerin ardından Meriç, "Tarımdaki acı gerçekler maalesef gastronomi ve coğrafi işaret algısı ile örtülüyor. Gidip çiftçileri dinleyin ve acı gerçekle yüzleşin" dedi.

Gaziantep'te tarım konusunda bir tedbir alınmamasının endişe verici olduğunu belirten Meriç şunları söyledi:

"Bu konu siyaset üsttü bir konu. Çocuklarımıza, gençlerimize bu verimli toprakları miras bırakmak istiyorsak kent genelinde acil tedbirler almalıyız. İlk adım bir tarım çalıştayı olmalıdır. 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü Genel Başkanımız Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştireceğimiz fıstık mitinginde tarımsal seferberliğin meşalesini yakacağız. Tüm çiftçilerimizi bu mitinge bekliyoruz. Çevre il ve ilçeleri ziyaret ederek mitingimize davet ettik. Gaziantep tüm çiftçilerin gözü kulağı ve sesi olacaktır."

CHP Milletvekili Melih Meriç Gaziantep\'te Çiftçileri Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Melih Meriç Gaziantep'te Çiftçileri Ziyaret Etti - Son Dakika

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