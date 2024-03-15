CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Rekabet Kurumu'nun Ferrero soruşturmasının kapatılmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Rekabet Kurumu'nun Ferrero soruşturmasının kapatılmasına tepki gösterdi

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Rekabet Kurumu\'nun Ferrero soruşturmasının kapatılmasına tepki gösterdi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Rekabet Kurumu'nun Ferrero'ya Türkiye'de fındık piyasası ile olağan dışı yöntemlerle oynadığı gerekçesiyle açtığı soruşturmayı kapatmasına tepki göstererek, fındık fiyatının düşmesi halinde bunun Rekabet Kurumu'nun Ferrero'yu serbest bırakmasından kaynaklı olacağını belirtti. Adıgüzel ayrıca, Ferrero'nun Türkiye'deki fındık piyasasını zarara uğrattığını ve bu firmaya verilecek cezayı sordu.

15.03.2024 15:36  Güncelleme: 15:38
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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Rekabet Kurumu'nun Ferrero'ya Türkiye'de fındık piyasası ile olağan dışı yöntemlerle oynadığı gerekçesiyle açtığı soruşturmayı kapatmasına tepki göstererek "Bu soruşturma süreci ile beraber fındık ilk defa CHP'nin taahhüdü olan 4 doların üzerine çıktı. Demek ki fındık 4 dolar edebiliyormuş. Eğer fındık bugünkü fiyattan aşağı düşerse, bilin ki Rekabet Kurumu'nun Ferrero'yu serbest bırakmasından kaynaklı olacaktır" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Rekabet Kurumu'nun 1,5 yıl önce Ferrero'ya piyasa bozucu faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle açtığı soruşturmaya dün kapatmasına tepki gösterdi. Adıgüzel, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Rekabet Kurumu fındık katili Ferrero'yu bir buçuk yıldır soruşturuyordu. Neyle ilgili? Ferrero'nun Türkiye'de fındık piyasası ile olağan dışı yöntemlerle oynadığı, piyasa bozucu faaliyetlerde bulundu, bu şekilde Türkiye'deki işbirlikçileri ile beraber hem fındık üreticisini hem de Türkiye'yi zarara uğrattığı ile ilgili. Bu konuda elinde yeterli delil olduğunu belirten Rekabet Kurumu, Kasım 2022'den beri soruşturmayı yürütüyordu. Dün Rekabet Kurumu yaptığı açıklamada, 'Yürütülen soruşturma Ferrero'nun endişeleri gideren taahhütleri ile sona erdirilmiştir' diyor.

"ERDOĞAN, BU FİRMAYA 800 MİLYONA MİLLETİN PARASIYLA FABRİKA KURDU"

Yani Ferrero 'Yaptım ama bir daha yapmayacağım' diyor. Demek ki bugüne kadar sen hem üreticiyi hem Türkiye'yi zarara uğrattın. Ferrero ailesi ciro itibariyle dünyanın en büyük 23. ailesi. Bunu nereden kazandı? Karadenizli fındık üreticinin alın terinden kazandı. 50 bin fındık üreticisi ile doğrudan ilişki halinde. Devlet bürokrasisi ile ilişki halinde. Yaptım ama bir daha yapmayacağım diyen bu firmaya Erdoğan 800 milyon TL teşvikle Düzce'de milletin parasıyla fabrika kurdurdu.

"TÜRKİYE'Yİ SÖMÜREN BU FİRMAYA HANGİ CEZAYI VERECEKSİNİZ"

Şimdi buradan soruyorum; yaptım ama bir daha yapmayacağım diyen firmaya hangi cezayı keseceksiniz? Bu aile dünyanın 23. büyük ailesi olurken Karadenizli aileler okula giden çocuklarına harçlık veremiyor. Birçok aile ay sonunu getiremiyor, tencerede kaynatacak yiyecekleri yok. Bu alın terini, bu emeği ve aslında Türkiye'yi sömüren bu firmaya hangi cezayı vereceksiniz?

"TAM DA FINDIK SEZONUNDAN ÖNCE BUNU NİYE YAPIYORSUNUZ"

Bu firma bugüne kadar üreticiden çaldıklarına dair doğrudan üreticiye ne ödeyecek? Rekabet Kurumu olarak bunun için ne yapacaksınız? İkinci soru da şu; tam da fındık sezonundan önce Mart ayında bunu niye yapıyorsunuz? Madem 1 buçuk yıldır soruşturuyorsunuz, 6 ay daha takip edip fındık sezonunun geçmesini niye beklemiyorsunuz? Yine cıdık işler mi var? El altından yine bir takım işler mi çeviriyorsunuz? Biz bunu takip etmeye devam edeceğiz gözümüzden bir şey kaçıramazsınız.

Belli ki Ferrero'yu fındık sezonundan önce rahatlatmak, piyasayı bozmak için yapılan bir hareket bu. Bu soruşturma süreci ile beraber fındık ilk defa CHP'nin taahhüdü olan 4 doların üzerine çıktı. Demek ki fındık 4 dolar edebiliyormuş. Eğer fındık bugünkü fiyattan aşağı düşerse, bilin ki Rekabet Kurumu'nun Ferrero'yu serbest bırakmasından kaynaklı olacaktır. Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. 'Ben yaptım ama bir daha yapmayacağım' diyen bu firmanın gerekli bedeli ödemesi için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Rekabet Kurumu'nun Ferrero soruşturmasının kapatılmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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