CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül İliç'teki maden faciasını araştırmak için bölgeye gitti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül İliç'teki maden faciasını araştırmak için bölgeye gitti

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İliç'teki maden faciasının araştırılması için bölgeye gitti. Sarıgül, arama çalışmalarının devam ettiği bölgede yapılacak araştırmaların maden facialarının önlenmesi adına önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, toprak altında 5 can daha olduğunu belirterek, ekiplerin canla başla çalıştığını ifade etti.

04.05.2024 18:07  Güncelleme: 18:10
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül iki maden işçisinin cenazesine daha ulaşılmasını ardından İliç'e gitti. Sarıgül TBMM'de İliç'teki ihmali araştırmak için kurulan komisyonu hatırlatarak "7-8 Mayıs'ta İliç'te olacağız. Sahada incelemelerde bulunacağız. İşçilerle, ailelerle, yetkililerle görüşeceğiz" dedi.

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede açıklamalarda bulunan CHP'li Sarıgül bölgede yapılacak araştırmaların Türkiye'de maden facialarının önlenmesi adına önemli olduğunu vurguladı.

TOPRAK ALTINDA 5 CAN DAHA VAR

Sarıgül şunları söyledi:

"Bugün 81. gün İliç'teyiz Çöpler mevkisindeyiz. Çalışmaları yerinde inceliyoruz. Çalışmalara detaylı bir şekilde bakıyoruz 5 tane canımız bu gördüğünüz toprağın altında. Salı, çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu olarak burada olacağız. Detaylı bir şekilde araştırmamızı yapacağız. Öyle bir araştırma yapacağız ki Türkiye'de inşallah bundan sonra maden facialarıyla ilgili bir şey duymayalım. Ama biz Erzincanlılar, İliçliler olarak inanın ki yüreğimiz yanıyor. Bu toprak altında 5 tane daha canımız var. O canlara ulaşmak için canla başla bütün ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz."

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül İliç\'teki maden faciasını araştırmak için bölgeye gitti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül İliç'teki maden faciasını araştırmak için bölgeye gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül İliç'teki maden faciasını araştırmak için bölgeye gitti - Son Dakika
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