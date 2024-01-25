CHP Milletvekili, öğretmenlerin mülakatta elenmesini eleştirdi

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ta 7'si Eğitim-Sen üyesi 8 öğretmenin mülakat sınavında elenmesini TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi. İlk sınavda elendikten sonra yargı kararıyla ikinci kez mülakata alınan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın, "Aspirinin etken maddesi nedir" diye sorduğunu aktaran Alp, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, "Aspirin'i, 31 Mart'ta biz sana yutturacağız, ateşini de düşüreceğiz, ağrını da keseceğiz" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak Kars'ta 7'si Eğitim-Sen üyesi 8 öğretmenin yargı kararıyla ikinci kez alındıkları mülakatta yaşadıklarını gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştiren Alp, şunları söyledi:

"Seçim bölgem Kars'ta 8 öğretmenimiz görevde yükselme sınavına girdiler; bunlardan 7'si Eğitim-Sen üyesidir. Bu öğretmenlerimiz il bazında en yüksek puan almalarına rağmen mülakatta elendiler. Öğretmenlerimiz açtığı davayı kazandı, yürütmeyi durdurma kararı aldı, 2'nci kez mülakata davet edildiler. İkinci mülakatta Milli Eğitim Bakanlığı aspirinin etken maddesini sordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sesleniyorum: Aspirini 31 Martta biz sana yutturacağız, ateşini de düşüreceğiz, ağrını da keseceğiz" dedi.