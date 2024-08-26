CHP Milletvekili Pala, Adalet Bakanı Tunç'u eleştirdi

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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetlerine erişimiyle ilgili sorduğu sorulara eksik yanıt verdiği gerekçesiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u eleştirdi. Hastanede yatan, acil servise başvuru yapan, kronik hastalık tanısı alan, açlık grevi veya ölüm orucu eylemi yapan ve ceza infaz kurumunda hayatını kaybeden hükümlü ve tutuklu sayılarıyla ilgili bilgi alamadığını belirten Pala, "Hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetlerine erişim sorunlarına yanıt alınamıyor" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, şubat ayında verdiği soru önergesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetlerine erişimi ile ilgili sorular sordu. Pala'nın soru önergesine altı ay sonra Bakan Tunç'tan yanıt geldi. Yanıtların gelmesinin ardından yazılı açıklama yapan Pala, cevapların yeterli olmadığını söyleyerek "Bakandan yalnızca revir muayene sayısı ile hastaneye sevk edilen hükümlü ve tutuklu sayısına dair verileri öğrenebildik. Diğer sorulara bir yanıt verilmedi" dedi.

"Sorunların çoğu bugün hala devam ediyor"

Pala konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cezaevlerinden ellerine ulaşan çok sayıda mektupta, sağlığa erişim konusunda yaşanan sorunlardan bahsedildiğini ifade etti. Pala, şunları belirtti:

"Hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetlerine erişiminde yıllardır süregelen ve çözülmeyen sorunlar var. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de içinde bulunduğu, CHP Cezaevleri İnceleme ve İzleme Komisyonu, cezaevi ziyaretleri yaparak bu sorunları 2012 yılında 'Hasta Mahpuslar' raporu olarak kitaplaştırmıştı. Bugün halen, milletvekillerine cezaevlerinden çok sayıda mektup geliyor, bu mektuplarda sağlığa erişim ile ilgili yaşanan sorunlar birinci sırada. Üzerinden geçen zamana rağmen, o gün raporlanan sorunların çoğu bugün hala devam ediyor. Bu nedenle Bakan Tunç'a, hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarında sağlığa erişimi ile ilgili yaşadığı sorunları aydınlatacak sorular sordum. 6 ay sonra cevap verildi ancak gelen yanıtlar yeterli değil."

"Bakanlar önergemize ya hiç yanıt vermiyor ya da eksik yanıt veriyor"

Önergede hastanede yatan, acil servise başvuru yapan, kronik hastalık tanısı alan, açlık grevi veya ölüm orucu eylemi yapan ve ceza infaz kurumunda hayatını kaybeden hükümlü ve tutuklu sayısı gibi sorular sorduğunu ve bu sorularına yanıt alamadığını belirten Pala, şunları kaydetti:

"Bakanlıklara kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmayan ancak kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken sorular yöneltiyoruz. Bakanlar önergelerimize ya hiç yanıt vermiyor ya da eksik yanıt veriyorlar. Şeffaflık ve hesap verebilirlik demokrasilerin vazgeçilmez özellikleridir. Cumhurbaşkanlığı hükümeti şeffaflığı da hesap verebilirliği de yok saymaya çalışıyor. Altı ay önce verilen soru önergesi ile, Bakandan yalnızca revir muayene sayısı ile hastaneye sevk edilen hükümlü ve tutuklu sayısına dair verileri öğrenebildik. Diğer sorulara bir yanıt verilmedi. Süreci izleyecek ve yürütmeyi denetleme işlevimizi yerine getirmek için uğraşmayı sürdüreceğiz."