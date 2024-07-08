CHP Milletvekili Pala, sağlık hizmeti verilen yabancı sayısının açıklanmamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Pala, sağlık hizmeti verilen yabancı sayısının açıklanmamasına tepki gösterdi

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Cumhurbaşkanı kararı ile 7 bin yabancı hastanın sağlık giderlerinden muaf tutulduğunu hatırlatarak, bu kapsamda sağlık hizmeti verilen yabancı sayısının açıklanmamasına tepki gösterdi. Pala, Sağlık Bakanlığı'ndan yabancı hastaların sayısını ve yapılan harcamaları açıklamasını istedi.

08.07.2024 12:11
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(ANKARA)- CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Cumhurbaşkanı kararı ile 7 bin yabancı hastanın sağlık giderlerinden muaf tutulduğunu hatırlatarak, bu kapsamda sağlık hizmeti verilen yabancı sayısının açıklanmamasına tepki gösterdi. Pala, "Sağlık Bakanlığı neden sağlık hizmeti verilen ve giderlerden muaf tutulan yabancı sayısını açıklamıyor, bilmek istiyoruz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 10 Mayıs 2024'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 'Tedavilerinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile devlete ait üniversite hastanelerinden yapılmış olması kaydıyla' sağlık hizmeti ücretlerinden muaf tutulan yabancı hasta sayısının 7 bine çıkarıldığını hatırlattı. Yabancı hasta sayısının 17 Ocak'ta alınan kararla 2 bine çıkarılmasına rağmen aradan geçen dört aylık sürede 7 bine yükseltildiğine dikkat çeken Pala, tedavi edilen yabancı hasta sayılarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Pala önergesinde 1 Ocak 2023 ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki 6 aylık süreçte kararda belirtilen muafiyetten kaç yabancı hastanın yararlandığını, muafiyetten yararlanan yabancı hastaların uyruk, yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımı ile bu hastalara altı ay içinde yapılan harcamaların tutarını sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pala'nın önergesine verdiği yanıtta konunun Sağlık Bakanlığı'nın görev alanına girdiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan ise önergeye 40 gün geçmesine karşın yanıt gelmediğini ifade eden Pala, duruma tepki gösterdi. Pala, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"4 ay içinde, yani 10/05/2024 tarihinde 17/1/2024 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile muaf tutulacak yabancı hasta sayısı yılda en fazla iki bin yerine yedi bin olacak şekilde değişikliğe gidildi. Kamuoyunda büyük tartışmaya yol açan, tüm giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak 7 bin yabancı hastanın kimler olduğunun açıklanması, şeffaflık ve hesap verebilirlik bakımından önem taşıyordu; ilk altı ay içinde tedavileri gerçekleşen yabancı hastalara ilişkin bilgilerin 15 günlük yanıt verme süresi içerisinde bildirilmesini istedim.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz soru önergeme süresi içinde "…soru önergesinde geçen hususlar Sağlık Bakanlığının görev alanına girmektir" diye cevap verdi ve yürütme sorumluluğunu Sağlık Bakanlığına yönlendirdi. Sağlık Bakanlığı üzerinden 40 gün geçmesine karşın hiçbir cevap vermedi. Sağlık Bakanlığı neden sağlık hizmeti verilen ve giderlerden muaf tutulan yabancı sayısını açıklamıyor, bilmek istiyoruz. Yeni Bakan Memişoğlu'nun ilk icraatlarından biri de bu sayı konusunda kamuoyunu aydınlatmak olmalı. Şeffaf ve hesap verilebilir bir Bakanlık olmadığı sürece Bakanının değişmesinin hiçbir önemi yok."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Pala, sağlık hizmeti verilen yabancı sayısının açıklanmamasına tepki gösterdi - Son Dakika

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