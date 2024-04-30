CHP Milletvekili Şevkin: Emeklileri kandırmayı bırakın - Son Dakika
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CHP Milletvekili Şevkin: Emeklileri kandırmayı bırakın

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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'da emekli vatandaşlarla bir araya gelerek, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunları ve düşük maaşlarını eleştirdi. Şevkin, emeklilere insani yaşam koşulları sağlanması ve asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmesi gerektiğini belirtti.

30.04.2024 09:48
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(ANKARA)- CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'da Pınar Mahallesi'nin emekli sakinleri ile bir araya geldi. Şevkin, "Emekliler, Ramazan ayında ve Kurban Bayramı'nda 3 bin lira ikramiyeye talim ediyorlar. Bugün en düşük kurban fiyatının 15 bin liraya ulaştığı süreçte, emekli maaşının üzerine ikramiyeyi dahi koysa bir kurban alamayacak emekliyi kandırmayı bıraksınlar. 'Emekliler Yılı'nı ilan ettiler, bırakın onların aklıyla dalga geçmeyi" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın Pınar Mahallesi'nde emekli vatandaşlarla bir araya geldi. Şevkin, şunları söyledi:

"EMEKLİYİ 10 BİN LİRAYA MAHKUM EDEN ANLAYIŞIN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORUZ"

"Adana'da emeklilerimizle bir aradayız. Emekli maaşlarının 10 bin lira olarak saptandığı ve emeklinin evinde bırakın temel gıda ihtiyaçlarını almayı, ekmeği bile almakta zorlandığı bir süreçte Et ve Balık Kurumu'nun önünde kuyruklarda beklediği, otobüs ücretlerin ödeyemediği, bırakın tatile gitmeyi, evinden dışarı dahi çıkamadığı bir süreçteyiz. Bu süreçte, ülkemizdeki bir otelden yer ayırtmış bir vatandaşa 'milliyet farkı' adı altında 180 dolara yakın fark kesilmesi, adeta kendi vatandaşını dışlayıp, yabancı ülkeleri yücelten bir anlayıştır. Dolayısıyla bunu kınıyoruz ve emekli vatandaşları 10 bin liraya mahkum eden bu anlayışın da bir an önce değişmesini bekliyoruz.

"EMEKLİYE, İNSANİ YAŞAM KOŞULLARI SAĞLAYIN"

Emekliler, Ramazan ayında ve Kurban Bayramı'nda 3 bin lira ikramiyeye talim ediyorlar. Bugün en düşük kurban fiyatının 15 bin liraya ulaştığı süreçte, emekli maaşının üzerine ikramiyeyi dahi koysa bir kurban alamayacak emekliyi kandırmayı bıraksınlar. 'Emekliler Yılı'nı ilan ettiler, bırakın onların aklıyla dalga geçmeyi. Artık lütfen bu ülkenin gerçek emekçileri olan ve yaşamları boyunca çalışmış, emekliliğinde de rahat edecek insanlara insani bir yaşam koşulu sağlayın. İnsani bir yaşam ve en az asgari ücret düzeyinde de ikramiye verin. Rahat bir bayram geçirsinler, torunlarına harçlık verebilecek duruma gelsinler.

"ÇOCUKLARIM DESTEK OLMASA GEÇİNEBİLMEM İMKANSIZ"

Ekonomik sorunlarından bahseden emekli vatandaşlar ise şöyle konuştu:

"Günlük geçimimizi sağlayamıyoruz. Çocuğumuz evimize geldiği zaman sırtımızı dönüyoruz. Ben 1994 yılında emekli olduğum zaman asgari ücretin 1,5 katı maaş alıyordum. Şimdi ise asgari ücret benim maaşımın 1,5 katı.

Verdikleri bayram ikramiyesi ile sadece 3 kilo et alınabiliyor. Bize, 'siz yaşamayın, ölün' diyor. Yaşamak bize haram oldu. Emekliler yılı olacak dedi ama emeklileri öldürme yılı oldu.

Çocuklarım olmasa geçinebilmem imkansız. Onlardan destek alıyorum. Elektriğimi, suyumu onlar karşılıyor. Devlet bizi kambur gibi görüyor. Doktora gidiyoruz hem eczane maaşımızdan kesiyor, hem de hastane kesiyor.

Gün geçtikçe eski dönemleri arar vaziyetteyiz. Her geçen zaman bir öncekini aratıyor."

CHP Milletvekili Şevkin: Emeklileri kandırmayı bırakın
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Şevkin: Emeklileri kandırmayı bırakın - Son Dakika

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