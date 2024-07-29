CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, sokak hayvanlarına ilişkin yasa tasarısını eleştirdi

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin yasa tasarısıyla ilgili konuşan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez üzerinde, "Meclisi kana bulamayın", "Katliama dur deyin", "Yasayı geri çekin" yazılı kırmızı pankart açtı.

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin' görüşmelerinde konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez Genel Kurul'da "Meclisi kana bulamayın, "Katliama dur deyin", "Yasayı geri çekin" yazılı kırmızı pankart açtı.

Suiçmez kanun teklifine ilişkin şunları söyledi:

"Biz bu yasa teklifini komisyonda üç günde toplam 42 saat görüştüğümüz için buradan milletvekillerine değil, vatandaşlarımıza hitap edeceğim. Kıymetli vatandaşlarım yasalar çözüm üretmek, sorunu ortadan kaldırmak için yapılır. Elimizde 2004 yılında AKP döneminde Meclis'te kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu var. 2019'da Meclis Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapor var. Bu rapor doğrultusunda kanunu düzeltmek varken niye acele bir şekilde kanun yapma tekniğinden uzak, bilimsel olmayan meslek örgütlerinin ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin aksine niteliksiz bir yasayı ısrarla çıkartmak istiyor iktidar.

Sokakların hem insanlar hem de hayvanlar için güvenli olacağı bir yasayı birlikte hazırlayabileceğimizi söylüyoruz. Bu nedenle teklifi geri çekin, yeni dönemde birlikte çözüm odaklı bir yasa hazırlayalım diyoruz onlar ise, 'ölüm hemen şimdi' diyorlar. Niye? Çünkü halkın ve ülkenin gerçek gündemden uzaklaşmasını istiyorlar.

"Kan kokusu alıyoruz"

Daha teklifin gerekçesini okuduğunuzda kan kokusu alıyorsunuz. Yakalatmamışsınız, aşılatmamışsınız, kısırlaştırmamışsınız. Şimdi toplayalım dört milyon köpeği. Onları öldürterek çözelim bu sorunu diyorsunuz. 2019-2023 yılları arasında hayvana çarpmadan dolayı 55 kişinin öldüğü gerekçe göstererek sokaklarda can güvenliği için bu kanun teklifini getirdiğini söylüyorsunuz. Oysa 2003 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'ndaki trafik kazalarında toplam 185 kişi iki 2004 yılında yine iki bayramdaki trafik kazalarında toplam 120 kişi ölmüş. O zaman insanlara ehliyet mi vermeyeceksiniz? Otomobil kullanmalarını mı yasaklayacaksınız?

"315 kadın erkekler tarafından öldürülmüş"

Hayvanlar nedeniyle sokaklar güvensiz diyorsunuz ama sadece 2023 yılında 2318 kişi insanlar tarafından öldürülmüş. 315 kadın erkekler tarafından öldürülmüş. 248 kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuş. 31 bin 890 çocuk istismara maruz kalmış. Öyleyse bu insanların sokağa çıkmasını mı engelleyeceksiniz? Teklif gerekçesinde valilerce alınan rakamlara göre iki milyon sahipsiz köpek var denildiği halde sahipsiz köpek popülasyonunun aslında dört milyon olduğunu iddia ediyorsunuz. Dört milyonluk bir popülasyonu barınaklara alacak sayıda barınak yok. Bu kadar barınak yapılacak yer yok. Bu toplamayı yapacak belediyelerde eleman yok, araç yok. Belediyelerin bunu yapacak bütçeleri yok. Çünkü amacınız çözüm değil, çatışma yaratmak.