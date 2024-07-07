CHP Milletvekili Talat Dinçer, Mersin için tamamlanmayan yatırımlarla ilgili Meclis Araştırma Önergesi verdi

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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin için söz verilen ancak tamamlanmayan yatırımlarla ilgili Meclis Araştırma Önergesi verdi. Dinçer, "Mersin ilinin bu kadar göz ardı edilmesi, İktidar tarafından üvey evlat muamelesi görmesi kabul edilemez" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Dinçer, Mersin'de Ana Konteyner Limanı, Çukurova Havalimanı, Çeşmeli - Taşucu Otoyolu, Pamuklu Barajı, Aksıfat Barajı, Sorgun Barajı, Mezitli Erçel Barajı ve Sulama Projesi, Tepeçaylak Barajı ve Sulama Projesi, Anamur Alaköprü Sulama Projesi, Erdemli Mühlü Göleti ve Sulaması Projesi, Mut Yalnızcabağ Göleti ve Sulaması Projesi, Anamur Anıtlı Barajı ve Sulaması Projesi'nin başlayıp bir türlü tamamlanamadığını, Sanayi Sitesi, Lojistik Köy, Hızlı Tren, Karaman Silifke arası Demiryolu bağlantısı projelerinin ise başlamadığını belirterek, meclis araştırması açılmasını talep etti.

Dinçer, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mersin, Suriye iç savaşında en çok göç alan illerin başında olmakla birlikte, Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapılması ile Rusya'dan birçok göç almış, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde depremzedelerin de ilk olarak yerleşmek için tercih ettiği bir kenttir. İlimizin nüfusu 2 milyon olsa da şu anda bir gerçeklik var ki, bu rakamın üzerinde yaklaşık 700 bine yakın vatandaşımız Mersin'de ikamet etmektedir. Bu kadar yükü taşıyan ilimiz nedense halen hak ettiği yatırımları alamayıp İktidar tarafından yatırım programlarında yer alan ama yatırımları bir türlü gerçekleşmeyip, yeni projeler başlamayıp, başlanan projelerinde bitmeyip her biri ayrı bir sorun ve belirsizlik olarak devam etmektedir.

Mersin Ana Konteyner Limanı dünyaya açılan penceremiz olmasına rağmen halen yeri netleşmemiştir. Havalimanı ise açılması yılan hikayesine dönen, artık sürekli verilen sözlerin ve tarihlerin inandırıcılığını kaybettiği, bir proje olarak beklemektedir. Devam eden sulama projelerinin tarıma, içme suyuna, milyon kilovat saat enerji üretecek olmasına rağmen, bir türlü tamamlanmaması çok manidar olup, Mersin İlinin bu kadar göz ardı edilmesi, yatırımlardan uzak tutulması, herkese kucak açan bu İlimizin İktidar tarafından üvey evlat muamelesi görmesi kabul edilemez."