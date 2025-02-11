CHP Milletvekili Tanrıkulu'ndan Zeydan'a Verilen Ceza ile İlgili Sert Açıklamalar

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(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine ilişkin "Seçilmişlere karşı bu operasyon, toplumun barışa olan inancını da ortadan kaldırmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, onun kurumlarına bir güven olmayacağını ortaya koyan bir karardır; bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasına, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'la ilgili bugün Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 yıl 9 ay hapis cezası kararı verdi.

Zeydan'ın avukatı meslektaşımla da görüştüm, bu dosyanın geçmişini de biliyorum. Abdullah Zeydan'ın seçildiği andan itibaren mazbatasının verilmemesi için bir yargısal girişim olmuştu; o girişim YSK kararıyla ortadan kaldırılmıştı. Yargıtay'ın 'suç oluşmaz' dediği nedenlerle 2 defa bozduğu nedenlerden bugün yine ceza verildi.

Mahkumiyet kararının amacı çok açık; Van Büyükşehir Belediyesi'ne 10 ay önce atayamadıkları kayyumu, bugün atamak. Adil yargılama ilkelerine uymayan bir hüküm kurdular ve bu saatlerde belki de İçişleri Bakanlığı'nda kayyum hazırlığı yapılıyordur. Seçilmişlere karşı bu operasyon, toplumun barışa olan inancını da ortadan kaldırmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, onun kurumlarına bir güven olmayacağını ortaya koyan bir karardır, bunu kabul etmemiz mümkün değil.

Bu kararın siyasi sonuçlarının da ağır olacağını ve Van halkının, Kürtlerin, Türkiye'de yaşayan herkesin hafızasında derin biz iz bırakacağını düşünüyorum."