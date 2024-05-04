CHP Milletvekili Tanrıkulu, soru önergelerinin yanıtlanmamasını sorguladı

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OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, soru önergelerine ilgili bakanlar tarafından yanıtlanmadığını, ya da yeterli bilgi verilmediğini belirterek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a bunun nedenlerini sordu. Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmeden önce ve sonrasında dönemler itibarıyla verilen yazılı soru önergeleri ve yanıtlanma sayılarını da istedi. Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtlayan TBMM Başkanlığı'nın verdiği yanıta göre; Meclis'in 24, 25, 26, 27, 28. yasama dönemlerinde toplam 187 bin 79 soru önergesi işleme alınırken bunlardan yalnızca 30 bin 362'si muhatabı bakanlık tarafından zamanında yanıtlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, verdiği soru önergelerinin ya yanıtlanmadığını, ya da sorularına yeterli yanıt alamadığını belirterek, TBMM Başkanlığı'na, " Türkiye'de Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiği andan günümüze yasama yıllarında milletvekillerinin vermiş olduğu yazılı soru önergelerinden toplam kaçına yanıt verilmemiştir?" diye sordu. Tanrıkulu, 24, 25, 26, 27 ve 28. yasama dönemlerinde verilen soru önergelerinin kaçına cevap verildiğinin cevaplandırılmasını istedi.

Tanrıkulu'nun önergesini TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yanıtladı. Bozdağ'ın verdiği yanıta göre, Meclis'in 24, 25, 26, 27, 28. yasama dönemlerinde toplam 187 bin 79 soru önergesi işleme alınırken bunlardan yalnızca 30 bin 362'si muhatabı bakanlık tarafından zamanında yanıtlandı.

64 BİN SORU ÖNERGESİNİN 14 BİN 250'Sİ SÜRESİ İÇİNDE CEVAPLANDI

Meclis'in 24. yasama döneminde 64 bin 114 soru önergesi işleme alındı. Önergelerin yalnızca 14 bin 250'si süresi içinde cevaplandırıldı. 25 bin 18 önerge süresi geçtikten sonra cevaplandırılırken, 22 bin 558 önerge muhatabı tarafından cevaplandırılmadı. 24. yasama döneminde en fazla soru önergesi veren parti CHP olurken, ikinci sırada MHP, üçüncü sırada BDP yer aldı.

CHP BİRİNCİ, MHP İKİNCİ SIRADA

25.Yasama yılına gelindiğinde ise işleme alınan 2 bin 222 soru önergesinin sadece 165'i süresi içinde cevaplandırıldı. Bin 300 soru önergesi ile CHP en fazla soru önergesi veren parti olurken, ikinci sırada MHP, üçüncü sırada HDP yer aldı. 25. yasama döneminde 2 bin 57 soru önergesi ise dönem sona erdiği için hükümsüz sayıldı.

AKP'LİLERİN VERDİĞİ SORU ÖNERGESİ DE SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

Meclis'te takvimler 26. yasama yılını gösterdiğinde ise AKP, CHP, HDP, İYİ Parti, MHP ve bağımsız adaylardan oluşan Meclis'te toplamda 28 bin 989 soru önergesi verildi. CHP'nin 22 bin 455 önerge ile yine birinci olduğu dönemde, HDP de 4 bin 626 soru önergesi verdi. Bu dönemde AKP'nin 16 soru önergesi işleme alınırken, 7'si süresi geçtikten sonra cevaplandı. 9'u ise cevaplandırılmadı. Bu dönemde İYİ Parti 79, MHP bin 652, bağımsız vekiller ise toplamda 161 soru önergesi verdi.

80 BİN SORU ÖNERGESİNİN 47 BİN 817'Sİ CHP'Lİ VEKİLLERDEN GELDİ

Meclis'in 27. yasama döneminde toplamda 80 bin 651 soru önergesi işleme alındı. Yalnızca 10 bin 781 soru önergesinin süresi içinde cevaplandığı yasama döneminde 41 bin 998 önergesi süresi geçtikten sonra cevaplandırıldı. Önergelerin 26 bin 773'ü ise cevaplandırılmadı. Bu dönem en fazla soru önergesi CHP tarafından verilirken, AKP'nin 16 soru önergesi işleme alındı. Bunlardan 4'ü süresi içinde cevaplandı. HDP, 19 bin 773, İYİ Parti 6 bin 355, MHP bin 722, Memleket Partisi bin 286, Saadet Partisi'nin milletvekilleri ise toplamda 570 soru önergesi verdi.

DEVAM EDEN 28. DÖNEMDE ŞİMDİYE KADAR 11 BİN 103 SORU ÖNERGESİ İŞLEME ALINDI

Nisan ayı sonu itibarıyla 28. yasama döneminin soru önergeleri verilerine bakıldığında ise şu ana kadar 11 bin 103 soru önergesi verildi. Önergelerden 323'ünün cevaplanma süresi devam ederken, bin 999 soru önergesi vaktinde cevaplandırıldı. Önergelerin 4 bin 193'ü ise cevaplandırılma süresi geçtikten sonra yanıt buldu. CHP 4 bin 401, AKP 10, DEM Parti 2 bin 18, DEVA Partisi 209, Demokrat Parti 44, Emek Partisi 114, Gelecek Partisi 9, İYİ Parti bin 549, MHP 125, SAADET 238, TİP 168, Yeniden Refah Partisi'nin ise 17 yazılı soru önergesi işleme alındı.