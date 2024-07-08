CHP Milletvekili TÜİK'in Enflasyon Hesaplamasını Eleştirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili TÜİK'in Enflasyon Hesaplamasını Eleştirdi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TÜİK'in enflasyonu hesaplamak için kullandığı fiyat listesini eleştirerek, rakamların çarpıtıldığını belirtti. Demir, bir kutu aspirinin fiyatının 81 TL olduğunu, ancak uzman doktor muayene ücretinin sadece 34 TL olduğunu söyledi.

08.07.2024 17:03
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TÜİK binasının önüne giderek, TÜİK'in enflasyonu hesaplamak için esas aldığı fiyat listesini eleştirdi. Demir, "Bu fiyat tablosuna göre, uzman doktor muayene ücreti 34 TL fakat eczaneye gidip bir kutu aspirin almak istediğinizde bir kutu aspirinin fiyatı yalnızca 81 TL" dedi.

Deniz Demir, TÜİK binasının önünde TÜİK'in enflasyon hesabında kullandığı listeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Demir, şunları kaydetti:

"Şu anda tam da meşhur TÜİK binasının önündeyim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyonu hesaplamak için baz aldığı fiyat listesini görünce şok geçirdim. Bu kadar da olmaz artık. Bu fiyat tablosuna göre, uzman doktor muayene ücreti 34 TL fakat eczaneye gidip bir kutu aspirin almak istediğinizde bir kutu aspirinin fiyatı yalnızca 81 TL. Makyajlı enflasyon rakamlarına bakınca aklımızla resmen alay ediyorlar. Bir kutu aspirinin fiyatı 81 TL ama uzman doktor muayene ücreti ise 34 TL. Bu bile rakamların ne kadar çarpıtıldığının bir kanıtıdır. Makyajın bu kadarına da pes."

Kaynak: ANKA

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