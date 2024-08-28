CHP Milletvekili Tuncay Özkan'dan Ekonomi Eleştirisi ve Erken Seçim Çağrısı

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CHP lideri, çok tartışılan bu fotoğraf üzerinden uyardı: Bizi tuzağa çekmek istiyorlar

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, ekonomideki olumsuz gidişatın nabzını sokakta tuttuğunu belirterek, "1 simit ve 1 dilim peynir 25 lira. Seyyar satıcılarda bile fiyatlar can yakıyor" diyerek, erken seçim çağrısı yaptı.

Tuncay Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, İzmir-Konak'ta bir seyyar satıcı ile "simit piyasasındaki" artan fiyatlar konusunu konuştu. İsminin Rojat olduğunu seyyar satıcı ile konuşan Özkan, simit ve poğaça fiyatlarını sordu.

Rojat, "En son simit 10 liraydı, 12.5 lira oldu. İzmir'in meşhur boyozu 10 liradan 12.5 liraya çıktı. İzmir kumrusu, 30 liradan 40 liraya çıktı. Küçük taneli çörek, 30 liradan 60 liraya çıktı. Poğaça, 12 buçuktan 20 TL'ye çıktı. Domates ve kaşarlı poğaçalar ise 15 liradan 25 liraya çıktı. Gül böreği de en son 30'du, o da 40 TL oldu" dedi.

Seyyar satıcı Rojat'ın bu sözleri üzerine Tuncay Özkan, "1 dilim krem peyniri ve bir simit aldığımda toplamda 25 liraya karnım dolayacak" ifadelerin kullandı.

"Hayatımızda 'kuruş' denen bir kavram kalmadı"

İnsanların artık bu duruma alıştığını belirten Rojat, "Mesela geçen gün çocukluğumuzu konuşuyorduk. 1 lirayla okula gidiyorduk mesela. Simit, ayran, bisküvi alıyorduk. Şimdi bir simit bile almayı düşünüyoruz diyorlar. Yani 50 kuruşu bile artık düşünen insanlarımız var yani. Alıştık deyip ilerliyorlar" dedi.

"Önemli olan özgürlük alanlarını savunmak"

Bunun üzerine Özkan, "Hayatımızda 'kuruş' denen bir kavram kalmadı" derken, ekonomideki olumsuz gidişata ilişkin, "Enflasyon arttıkça insanlar o kademelerde başlarına gelen felakete de yavaş yavaş alışmaya başlarlar. Ama Türkiye gibi enflasyonun çok yüksek seyrettiği ülkelerde ekonomizm, insanların canlarından, yaşamlarından tüketmeye başlar. Burada da bunun bir örneğini görüyoruz" değerledirmesini yaptı.

"Siyasetçiler için önemli olan özgürlük ve halkın refahını savunmak ve Türkiye'yi bu dertlerden kurtaracak olan seçime inanmak olduğunu" ifade eden Özkan, en büyük sorunun, özgürlüğün kaybedilmemesi olduğunu vurguladı. Özkan, "İfade özgürlüğünü kaybettiğimizde, yaşam alanlarımızın tamamını kaybetmiş oluruz. Hayat pahalılığı arttığında, hayatımızı küçültürüz ama yaşamaya devam ederiz" dedi.

"30 Ağustos'ta olduğu gibi biz, her mücadeleyi kazanırız"

"Cehennem, umudun olmadığı yerdir. Türkiye, umudun adıdır" diye belirten Özkan, 30 Ağustos zaferine de dikkati çekti. Özkan, "Şimdi 30 Ağustos'a gidiyoruz. Dedelerimiz, Dumlupınar'da, 30 Ağustos'la birlikte ülkemizi özgürlüğe ve aydınlığa getirecek o büyük mücadeleyi yüzyıl önce kazandılar. Biz, her mücadeleyi kazanırız" diye konuştu.

"Özgür, refah içinde, ahlaklı bir Türkiye'ye erken seçimle ulaşırız"

Türkiye'nin enflasyon da dahil olmak üzere pek çok sorunun altından kalkacağının altını çizen Özkan, "Türkiye'yi özgürleştirmek gerekiyor. Türkiye'nin özgürleşmesi gerekiyor, Türkiye'nin özgürlük alanlarını savunması gerekiyor. Özgür, refah içinde, ahlaklı, ailemizle birlikte yaşayabileceğimiz bir Türkiye istiyoruz. Bu da erken seçimle olur" ifadesini kullandı.