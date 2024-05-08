CHP Milletvekili: Yurttaşlar Ekonomik Kriz Nedeniyle İcra Dairelerine Başvuruyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili: Yurttaşlar Ekonomik Kriz Nedeniyle İcra Dairelerine Başvuruyor

CHP Milletvekili: Yurttaşlar Ekonomik Kriz Nedeniyle İcra Dairelerine Başvuruyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik kriz nedeniyle yurttaşların evden eşya satarak geçimini sürdürmeye çalıştığını ve 1 Ocak'tan itibaren UYAP üzerinden icra dairelerine gelen dosya sayısının 3 milyon 240 bin olduğunu belirtti. Gürer, vatandaşların AKP iktidarı ile zorunlu diyet yaptığını ve artan borçlar ile icra kıskacı altında bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, bankalara olan borçların 2024 yılı başından bu yana 380 milyar lira arttığını da vurguladı.

08.05.2024 11:02
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ANKARA - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yurttaşın yaşadığı ekonomik krize dikkat çekerek, 1 Ocak'tan itibaren UYAP üzerinden icra dairelerine gelen dosya sayısının 3 milyon 240 bin olduğunu söyledi. Ekonomik kriz nedeniyle yurttaşların evden eşya satarak geçimini sürdürmeye çalıştığını söyleyen Gürer, "İktidar vatandaşın boğazını sıkıyor. Son nefeste vatandaş nasıl geçineceği düşünüyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşın AKP iktidarı ile zorunlu diyet yaptığını ve artan borçlar ile icra kıskacı altında bulunduğunu söyledi. Gürer yaptığı yazılı açıklamada "İktidar vatandaşın boğazını sıkıyor. Son nefeste vatandaş nasıl geçineceği düşünüyor. Evde huzur kalmadı. Bazı vatandaşlar icra ile boğuşurken, evden eşya satarak geçimini sürdürmeye çalışanların da sayısı artıyor. 1 Ocak - 4 Mayıs 2024 günleri arasında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 3 milyon 240 bin oldu. İcra daire sayısı arttı. Çek ve senet ödeyemediği ve taahhüdünü yerine getiremediği durumda cezaevi yolu da gözüküyor. Ekonomik sorunlar ailelerin dağılmasına, çocuklarda psikolojik sorunların oluşmasına da neden oluyor. Ekonomik kriz, vatandaşı presliyor, eziyor. Yaşamı daraltıyor. Acıları katlayıp mutlulukları bozuyor" dedi.

CEZAEVİNE DÜŞENLERİN SAYISI ARTACAK

Gürer, ekonomik kriz nedeniyle parasal ilişkilere dayalı alış-veriş suçlarına ilişkin cezaevine düşme sürecinin olabildiğince daraltılmış olmasına rağmen, karşılıksız çek ve taahhüt edilen ancak ödenmeyen senetlerle ilgili cezaevine gitme sürecinin devam ettiğini belirti. 2023-2024 yıllarında karşılıksız çek ve taahhüt edilen ancak ödenmeyen senetlerle ilgili cezaevinde tutuklu olanların sayısını Adalet Bakanlığı'na sorduğunu açıklayan Gürer, "Böyle giderse ekonomik krizle doğan suçlardan cezaevine düşen sayısı da artacak" diye konuştu.

VATANDAŞ BORÇLANIYOR

Gürer, tüketicilerin bankalara olan borçları 2024 yılı başından bu yana 380 milyar lira arttığını da belirtti. Gürer şunları söyledi:

"Bankaların kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 19-26 Nisan arasındaki haftada 42,7 milyar lira artarak 3 trilyon 108 milyar lirayı buldu. Bankaların tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacaklarının ise 19-26 Nisan haftasında 1,2 milyar lira daha artarak 59,7 milyar lira oldu. Söz konusu haftada bankaların toplam batık kredileri 1,2 milyar lira artarak 203,4 milyar liraya yükseldi.  İcra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında yıl başından bu yana 14,4 milyar liralık (yüzde 31,7) artış yaşandı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili: Yurttaşlar Ekonomik Kriz Nedeniyle İcra Dairelerine Başvuruyor - Son Dakika

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