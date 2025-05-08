CHP Milletvekilinin Şoförüne Suçlama - Son Dakika
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CHP Milletvekilinin Şoförüne Suçlama

Şoför İrfan Aşılıoğlu hakkında, polise direndiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemi.

08.05.2025 19:09
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Aşılıoğlu'nun üç yıla kadar hapsi istendi.

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Meclis önünde miting ve ardından Anıtkabir'e Ankara Valiliği'nin yasak kararına rağmen binlerce vatandaşın katılımıyla yürüyüş düzenlemişti. Yürüyüşe gittiği sırada Talatpaşa Bulvarı üzerinde CHP Milletvekili Adnan Beker'e ait araç, Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapalı olması nedeniyle görevli polis memurlarınca durduruldu. Milletvekili Beker ve sürücü İrfan Aşılıoğlu araçtan indi. Beker'in polislerle konuştuğu sırada tekrar direksiyona geçip, aracı hareket ettiren İrfan Aşılıoğlu'nun önünde bulunan polis memurunun "dur" ihtarına rağmen aracı durdurmadığı iddia edilmişti.

Hastaneden rapor alan polis memurunun şikayeti üzerine şoför İrfan Aşılıoğlu hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

İddianamede Aşılıoğlu'nun Gar kavşağında araçla bariyerlerle kapatılmış olan yoldan geçmek istediği, müşteki polis memurunun yolun kapalı olduğunu belirtmesine rağmen aracı üzerine doğru sürdüğü ve telsizinin yere düşmesine neden olduğu belirtildi. Öte yandan Aşılıoğlu'nun polis memurunun aracın önünden çekilmemesi halinde 'görevinden sürdüreceğini' söyleyerek tehditte bulunduğu iddia edildi. Müşteki polis memurunun aldığı sağlık raporunda ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralandığının tespit edildiği belirtilerek, tüm bu gerekçelerle Aşılıoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediği iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: ANKA

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