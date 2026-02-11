CHP'nin Adalar Mitinginde Yurttaşlardan "Adalet" Vurgusu: Adalet Bakanı Değişince Adalet Gelmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'nin Adalar Mitinginde Yurttaşlardan "Adalet" Vurgusu: Adalet Bakanı Değişince Adalet Gelmiyor

11.02.2026 21:12  Güncelleme: 01:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Adalar'da düzenlediği mitingde konuşan yurttaşlar, adalet, özgürlük ve iktidarın değişmesi gerektiğine dair güçlü mesajlar verdiler. Katılımcılar, belediye başkanlarının özgür bırakılması ve ekonomik sorunlar hakkında endişelerini dile getirdiler.

(İSTANBUL) - CHP'nin Adalar'da düzenlediği mitinginde konuşan bir yurttaş, "Adı 'adalet' olan parti, adaletin ne olduğunu öğrensin. Gerçek adalet nedir, ona göre hareket etsin." dedi. Bir başka yurttaş, Adalet Bakanlığındaki görev değişimine ilişkin, "Belediye başkanlarımızı biz seçtik, hizmet etsinler diye. Zindanda kalsınlar diye değil. Adalet Bakanı değişince adalet gelmiyor." diye konuştu.

CHP, Adalar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla bir miting gerçekleştirdi. Mitinge katılan yurttaşlar ANKA Haber Ajansına düşüncelerini aktardı.

Burada konuşan bir yurttaş, "İnşallah bir şeylerin değişmesi gerekiyor. En yakın zamanda değişir. Daha güzel günler sadece bizi değil, bütün toplumu kucaklar. Çünkü toplumumuzun kucaklaşmaya, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya çok ihtiyacı var. Eski Türkiye'yi özlüyoruz. Çiftçilerimizin üretmesi, sanayimizin ayağa kalkması gerekiyor. Her şeye çok ihtiyacımız var. Eski Türkiye geri gelsin istiyoruz." dedi.

"Bu hükümetin bir an önce gitmesini istiyoruz"

İktidarın değişmesi gerektiğini belirten bir yurttaş, "Kartal'dan geliyorum. Özgürlük istiyoruz. Bu hükümetin bir an önce gitmesini istiyoruz. Belediye başkanlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Özgürlüğe kavuşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Dört stentle yaşıyorum ama yine de buradayım"

77 yaşında ve kalp hastası olmasına rağmen mitinge katıldığını vurgulayan bir yurttaş, "77 yaşındayım, hala sokaklardayım. 'Hak, hukuk, adalet' diyorum. Haksızlığa karşı Özgür Başkan'ın ve içeride olan bütün belediye başkanlarının yanındayım. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Ölmeden önce güzel günleri görmek istiyorum. Çocuklarımız ve torunlarımız için buradayız. Kendim için bir şey istemiyorum. Murat Çalık, Rıza Akpolat… Hangisini sayayım? Kalp hastası oldum. Dört stentle yaşıyorum ama yine de buradayım. Söyleyecek çok şey var." diye konuştu.

"Adalet kişiye göre olmaz"

Bir diğer yurttaş, "Özgürlük dediğimizde bunu bir siyasi partiye mal ediyorlar. Bu dava sadece CHP'nin ya da İmamoğlu'nun davası değil. Geçmişte bazı davalarda insanlar yalnız kaldı. O zaman destek vermeyenler, sıra kendilerine geldiğinde 'Neden kimse yok?' dedi. Adalet kişiye göre olmaz. Ali'ye ayrı, Veli'ye ayrı kanun olmaz. Bugün birine yapılan haksızlık, yarın başkasına yapılır. Adalet herkese lazım. Özgürlük de herkese lazım." dedi.

"Haksızlığın karşısında durmak için buradayız"

Bir başka yurttaş, "Hak, hukuk, adalet için buradayız. Bugün Silivri'ye gittim, çok duygulandım. Haksızlığın karşısında durmak için buradayız. Korkmayacağız, susmayacağız, mücadele edeceğiz. 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyerek meydanlardayız. Korkmuyoruz." ifadesini kullandı.

"Ne derlerse desinler halk inanmıyor"

Tutuklu belediye başkanları için özgürlük çağrısında bulunan bir yurttaş, "Başkanlarımızı serbest bıraksınlar. Ne derlerse desinler halk inanmıyor. Sekiz çocuklu bir ailenin en büyük kızıyım. Babamın emekli maaşıyla hem kirayı, hem bakkal defterini, hem kardeşlerimin eğitimini karşılıyorduk. Şimdi en düşük emekli maaşıyla tek başıma geçinemiyorum. Ekonomi bozuk, eğitim bozuk. Dayanamıyoruz artık. Ekrem İmamoğlu'na ve tüm belediye başkanlarına özgürlük istiyoruz. Hak, hukuk, adalet kalmadı. Ama mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Adı 'adalet' olan parti, adaletin ne olduğunu öğrensin"

İkdidarın adalet politikalarını eleştiren bir yurttaş, "Adı 'adalet' olan parti, adaletin ne olduğunu öğrensin. Gerçek adalet nedir, ona göre hareket etsin. Adalet için buradayız." dedi.

"Belediye başkanlarımızı hizmet etsinler diye seçtik, zindanda kalsınlar diye değil"

Bir yurttaş, "Hak, hukuk, adalet için buradayız. Belediye başkanlarımızı biz seçtik, hizmet etsinler diye. Zindanda kalsınlar diye değil. Adalet Bakanı değişince adalet gelmiyor. Enflasyon yüksek, emekli perişan, asgari ücretli perişan. Üniversitelere panzer giriyor. Bilim yuvalarına müdahale ediliyor. Bu kabul edilemez. Bir an önce başkanlarımız serbest bırakılsın. Başkanlarımızın bizlere özgür bir ülke bıraksın istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Adalar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Adalar Mitinginde Yurttaşlardan 'Adalet' Vurgusu: Adalet Bakanı Değişince Adalet Gelmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
Hayatının baharındaydı Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi
CHP’de Akın Gürlek alarmı Tüm vekiller “acil“ koduyla Meclis’e çağırıldı CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla Meclis'e çağırıldı
Menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı davada karar günü Menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada karar günü
Yıllar sonra ortaya çıktı Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar
İstanbul Valiliği’nden Ramazan kararı Tüm kurumlara talimat gönderildi İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi
Real Madrid’in yıldızları yemekte Hesabı sadece iki kişi ödedi Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada

00:06
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
23:31
CHP’li Başarır Meclis’teki kavgadan önce Gürlek’le selamlaşmış
CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış
22:33
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
22:33
Melih Gökçek’ten TBMM’deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
22:25
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
21:20
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
21:19
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
21:12
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
21:01
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 01:27:12. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'nin Adalar Mitinginde Yurttaşlardan "Adalet" Vurgusu: Adalet Bakanı Değişince Adalet Gelmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.