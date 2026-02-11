CHP'nin Adalar Mitinginde Yurttaşlardan "Adalet" Vurgusu: Adalet Bakanı Değişince Adalet Gelmiyor

(İSTANBUL) - CHP'nin Adalar'da düzenlediği mitinginde konuşan bir yurttaş, "Adı 'adalet' olan parti, adaletin ne olduğunu öğrensin. Gerçek adalet nedir, ona göre hareket etsin." dedi. Bir başka yurttaş, Adalet Bakanlığındaki görev değişimine ilişkin, "Belediye başkanlarımızı biz seçtik, hizmet etsinler diye. Zindanda kalsınlar diye değil. Adalet Bakanı değişince adalet gelmiyor." diye konuştu.

CHP, Adalar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla bir miting gerçekleştirdi. Mitinge katılan yurttaşlar ANKA Haber Ajansına düşüncelerini aktardı.

Burada konuşan bir yurttaş, "İnşallah bir şeylerin değişmesi gerekiyor. En yakın zamanda değişir. Daha güzel günler sadece bizi değil, bütün toplumu kucaklar. Çünkü toplumumuzun kucaklaşmaya, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya çok ihtiyacı var. Eski Türkiye'yi özlüyoruz. Çiftçilerimizin üretmesi, sanayimizin ayağa kalkması gerekiyor. Her şeye çok ihtiyacımız var. Eski Türkiye geri gelsin istiyoruz." dedi.

"Bu hükümetin bir an önce gitmesini istiyoruz"

İktidarın değişmesi gerektiğini belirten bir yurttaş, "Kartal'dan geliyorum. Özgürlük istiyoruz. Bu hükümetin bir an önce gitmesini istiyoruz. Belediye başkanlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Özgürlüğe kavuşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Dört stentle yaşıyorum ama yine de buradayım"

77 yaşında ve kalp hastası olmasına rağmen mitinge katıldığını vurgulayan bir yurttaş, "77 yaşındayım, hala sokaklardayım. 'Hak, hukuk, adalet' diyorum. Haksızlığa karşı Özgür Başkan'ın ve içeride olan bütün belediye başkanlarının yanındayım. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Ölmeden önce güzel günleri görmek istiyorum. Çocuklarımız ve torunlarımız için buradayız. Kendim için bir şey istemiyorum. Murat Çalık, Rıza Akpolat… Hangisini sayayım? Kalp hastası oldum. Dört stentle yaşıyorum ama yine de buradayım. Söyleyecek çok şey var." diye konuştu.

"Adalet kişiye göre olmaz"

Bir diğer yurttaş, "Özgürlük dediğimizde bunu bir siyasi partiye mal ediyorlar. Bu dava sadece CHP'nin ya da İmamoğlu'nun davası değil. Geçmişte bazı davalarda insanlar yalnız kaldı. O zaman destek vermeyenler, sıra kendilerine geldiğinde 'Neden kimse yok?' dedi. Adalet kişiye göre olmaz. Ali'ye ayrı, Veli'ye ayrı kanun olmaz. Bugün birine yapılan haksızlık, yarın başkasına yapılır. Adalet herkese lazım. Özgürlük de herkese lazım." dedi.

"Haksızlığın karşısında durmak için buradayız"

Bir başka yurttaş, "Hak, hukuk, adalet için buradayız. Bugün Silivri'ye gittim, çok duygulandım. Haksızlığın karşısında durmak için buradayız. Korkmayacağız, susmayacağız, mücadele edeceğiz. 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyerek meydanlardayız. Korkmuyoruz." ifadesini kullandı.

"Ne derlerse desinler halk inanmıyor"

Tutuklu belediye başkanları için özgürlük çağrısında bulunan bir yurttaş, "Başkanlarımızı serbest bıraksınlar. Ne derlerse desinler halk inanmıyor. Sekiz çocuklu bir ailenin en büyük kızıyım. Babamın emekli maaşıyla hem kirayı, hem bakkal defterini, hem kardeşlerimin eğitimini karşılıyorduk. Şimdi en düşük emekli maaşıyla tek başıma geçinemiyorum. Ekonomi bozuk, eğitim bozuk. Dayanamıyoruz artık. Ekrem İmamoğlu'na ve tüm belediye başkanlarına özgürlük istiyoruz. Hak, hukuk, adalet kalmadı. Ama mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Adı 'adalet' olan parti, adaletin ne olduğunu öğrensin"

İkdidarın adalet politikalarını eleştiren bir yurttaş, "Adı 'adalet' olan parti, adaletin ne olduğunu öğrensin. Gerçek adalet nedir, ona göre hareket etsin. Adalet için buradayız." dedi.

"Belediye başkanlarımızı hizmet etsinler diye seçtik, zindanda kalsınlar diye değil"

Bir yurttaş, "Hak, hukuk, adalet için buradayız. Belediye başkanlarımızı biz seçtik, hizmet etsinler diye. Zindanda kalsınlar diye değil. Adalet Bakanı değişince adalet gelmiyor. Enflasyon yüksek, emekli perişan, asgari ücretli perişan. Üniversitelere panzer giriyor. Bilim yuvalarına müdahale ediliyor. Bu kabul edilemez. Bir an önce başkanlarımız serbest bırakılsın. Başkanlarımızın bizlere özgür bir ülke bıraksın istiyoruz." şeklinde konuştu.