CHP MYK, Erdoğan'ın ziyaretini görüşmek üzere toplandı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye iadeiziyaretinin ardından CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi 1 buçuk saat sürdü.
CHP MYK, Genel Başkan Özel başkanlığında ziyaretin detaylarını görüşmek üzere genel merkezde toplandı.
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